Wikipédia change d’apparence pour la première fois depuis plus de 10 ans

Lorsque Jimmy Wales et Larry Sanger ont créé Wikipédia le 15 janvier 2001, ils étaient loin d’imaginer que leur invention allait entrer dans l’histoire d’Internet. Aujourd’hui, Wikipédia est reconnu comme étant l’encyclopédie la plus fournie et la plus consultée au monde. En l’espace de quelques années, Wikipédia est même devenu l’un des sites les plus visités de la planète. Bien loin des modèles économiques de ses voisins parmi les sites les plus visités au monde, c’est une organisation à but non lucratif qui paye l’hébergement web de l’encyclopédie : Wikimedia Foundation. Par ailleurs, Wikipédia peut compter sur le soutien sans faille de ses millions d’utilisateurs. Que ce soit pour des dons d’argent ou des contributions au site.

Un géant du web fait peau neuve.

Si le web a complètement changé depuis 2001, Wikipédia a fait le choix de jouer la carte de la sobriété en ne suivant pas la tendance et en conservant son interface vieillissante, qui a l’avantage d’être accessible à tous. Toutefois, ne parlons pas trop vite. Un article paru sur le site MediaWiki, présente quelques changements majeurs opérés sur la plateforme. Pour la première fois en 10 ans, l’apparence de Wikipédia va évoluer. Ne vous attendez pas à une refonte complète, mais quelques nouvelles fonctionnalités viennent se glisser dans les diverses pages.

Grâce aux GIF utilisés par WikiMedia pour présenter ces changements, on peut notamment voir l’arrivée d’une barre de recherche mieux placée, mais encore d’une nouvelle table des matières bien plus pratique. Le but de cette refonte est de faciliter la navigation des utilisateurs. En effet, lorsque vous scrollez une longue page Wikipédia, plus besoin de revenir tout en haut pour accéder à la barre de recherche ou à la table des matières. Vous avez désormais tout à porter de main.

Par ailleurs, vous pouvez dès à présent enlever ou remettre la sidebar de gauche comme vous le souhaitez. Cela permet d’être plus concentré sur la lecture en limitant les distractions. Le changement de langue a également été revu, maintenant vous pouvez le faire simplement grâce à un bouton fixé en haut à droite. À vous de découvrir les nombreux autres changements effectués par les équipes de Wikipédia, vous pouvez en savoir plus en lisant l’article rédigé à ce sujet par la Wikimedia Foundation.