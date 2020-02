Une IA peut désormais mettre à jour Wikipédia

Wikipédia est une institution numérique. Présent dans de très nombreux pays, avec parfois des difficultés liées à la censure, mais aussi des problèmes de traduction, inhérentes à une encyclopédie multilingue qui fonctionne sur le bon-vouloir d’une communauté bénévole, Wikipédia compte des millions d’articles. Mais, est-il possible d’automatiser une partie de cette création du contenu ? De le confier à une intelligence artificielle sans pour autant réduire les critères qualitatifs de l’encyclopédie ? C’est le défi auquel se sont confrontés des chercheurs du MIT.

Wikipédia et les standards de qualité

Jusque-là, ce sont donc les contributeurs qui mettent à jour les pages. Qui actualisent quand une personne meurt, quand un trophée est célébré ou qu’une affaire judiciaire rend son verdict. Parfois il s’agit aussi simplement d’éditer pour mettre en forme, rendre plus lisible. Des processus qui sont parfois longs et fastidieux.

Les chercheurs du MIT ont donc imaginé une IA pouvant mettre à jour les articles automatiquement. L’idée du procédé est donc que l’outil parcoure l’encyclopédie Wikipédia, repère les contenus et intègre des informations renseignées auparavant par un contributeur. Pour les utilisateurs, le gain de temps potentiel est évident puisqu’il n’y a plus besoin se préoccuper du style ou de la mise en forme.

L’IA aurait été programmée par ces chercheurs pour qu’elle conserve un style « humain ». A terme, les chercheurs imaginent même que l’être humain n’aurait plus forcément besoin d’entrer des informations, l’IA serait capable de collecter et analyser les informations pour mettre à jour automatiquement Wikipédia. Une mutation qui pourrait aussi sonner la fin de la communauté comme on la connaît actuellement. Mais cette vision recèle aussi ses risques, notamment quand on sait que certaines personnes tentent aujourd’hui de manipuler les contenus présents sur Wikipédia. La prudence semble donc être de rigueur.