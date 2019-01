Sur Wikipédia, quels ont été les articles les plus lus en 2018 ?

Lancé en 2001, Wikipédia permet d’accéder à une multitude d’informations en ligne, que ce soit en français, en anglais ou autre. Comme l’indique Wikimedia, marque de la Wikimedia Foundation, l’encyclopédie libre est le quatrième site web le plus consulté en France, juste derrière Google, Facebook et YouTube. Au total, ce sont plus de 8 milliards de pages qui ont été consultées au cours de l’année dernière dans le pays.

Tour d’horizon des articles les plus vus en France. Indice : le football est mis à l’honneur dans cette liste.

Les articles les plus consultés sur Wikipédia en 2018

France

Force est de constater que la France est également mise à l’honneur cette année, puisque l’article consacré au pays remporte la première place de ce classement avec plus de 20 000 visites quotidiennes pour un total de 8,5 millions de vues.

La Casa de Papel

Décidément, la série de Netflix aura su faire sensation auprès des utilisateurs, au point de remporter un total d’environ 4,6 millions de vues. Comme l’indique Wikipédia, le pic de consultation présent sur le graphique en avril représente la sortie de la saison 2 de La Casa de Papel, dévoilée par la plateforme de streaming à la date du 6 avril.

Le Football

Comme prévu, le football est particulièrement présent dans cette liste Wikipédia, au point qu’il occupe la troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième place du classement. Respectivement, ce sont les pages consacrées à Kylian Mbappé, la Coupe du monde de Football de 2018, Christiano Ronaldo, Lionel Messi et la Coupe du monde de football qui occupent ces places.

Meghan Markle

Le mariage royal aura également passionné les internautes au point que l’actrice et nouvelle membre de la famille royale est huitième de ce classement, avec un important pic de visites sur sa page Wikipédia le jour de l’événement. Pour la même raison, c’est la Reine Élisabeth II qui occupe la neuvième place avec 2,7 millions de vues.

Charles Aznavour

Décédé au cours de l’année 2018, Charles Aznavour a entraîné des recherches sur Wikipédia, particulièrement à la date de sa mort en octobre 2018.

