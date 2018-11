Quand Siri et Wikipedia affichent une drôle de photo sur la bio de Donald Trump

C’est l’info WTF du jour. Un drôle de « bug » a affecté Siri au cours des dernières heures. Ce sont nos confrères de The Verge, toujours au taquet et à qui rien n’échappe dans ce qui fait la grande et les petites histoires d’internet, qui dévoilent cette découverte quelque peu embarrassante pour le président américain (et pour Apple) : pendant quelques heures, l’assistant vocal Siri d’Apple a un peu confondu le président Donald Trump avec un pénis. Si vous utilisiez un iPhone pour demander à Siri l’âge de Donald Trump, vous étiez accueilli avec la photo d’un sexe masculin au lieu de celle du président.

Donald Trump est un pénis : la faute à Wikipedia

Siri ferait-il preuve d’un souci de discernement, ou serait-il devenu facétieux ? Quand on connait la grande frilosité d’Apple vis-à-vis de tout ce qui touche de près ou de loin à la gaudriole, cette blague serait plutôt étonnante. En fait, la vérité est ailleurs : il semblerait que l’affichage de cette image quelque peu incongrue soit le résultat d’une manipulation de la page Wikipedia associée à Donald Trump, que Siri utilise pour sourcer les images.

Dans message privé, un éditeur de Wikipédia a confirmé à The Verge qu’il s’agissait bien de vandalisme, et que cette action était le fait de plusieurs farceurs qui s’en prenaient à la page de Donald Trump pour la modifier à la volée histoire de mettre un peu de piment dans les festivités familiales de Thanksgining. Selon Wikipedia, tous ont été bannis et bloqués. Après vérification (oui nous ne reculons devant aucun sacrifice pour faire éclater la vérité de l’information) la bonne photo est de nouveau en place au moment où nous écrivons ces lignes.

Ouf, les américains vont pouvoir retourner savourer leur dinde tranquilles.

