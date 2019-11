Wikipédia vous permet d’accéder plus facilement aux livres utilisés comme sources

Si les internautes ont confiance en Wikipédia, c’est en partie parce que l’encyclopédie en ligne permet de connaitre les sources utilisées. Cela ne permet pas seulement d’établir la confiance, mais facilite également l’approfondissement des recherches, puisqu’il est possible cliquer sur des liens pour accéder aux sources de Wikipédia.

Cependant, toutes ces sources ne sont pas des documents en ligne. Il est même très fréquent que les contributeurs de Wikipédia utilisent des livres difficiles à trouver sur Internet.

Mais grâce à une collaboration entre Wikipédia et The Internet Archive, il sera également facile d’accéder aux livres qui sont utilisés comme sources sur Wikipédia.

Une nouvelle fonctionnalité pour approfondir vos recherches

The Internet Archive, parfois considéré comme l’équivalent de la bibliothèque d’Alexandrie d’Internet, indique qu’il a déjà transformé 130 000 références à des livres sur Wikipédia en liens directs vers 50 000 livres numérisés. « Et nous commençons tout juste. En travaillant avec les communautés Wikipedia et en scannant plus de livres, utilisateurs et robots lieront beaucoup plus de références directement dans des livres Internet Archive », lit-on dans l’annonce.

Lorsqu’un utilisateur de Wikipédia clique sur ces liens vers des livres, ceux-ci ont accès à deux pages de l’ouvrage, afin de découvrir les citations utilisées comme source pour l’article. Mais il est également possible d’accéder à l’ouvrage intégral grâce au système de prêt en ligne proposé par Internet Archive (un système inspiré de celui des vraies bibliothèques physiques).

Par exemple, l’article en anglais sur Martin Luther King Jr. cite le livre To Redeem the Soul of America, par Adam Fairclough. Cette source est mentionnée dans l’article Wikipédia et en cliquant sur le lien correspondant, l’utilisateur accède à la page 299 de ce livre. Mais ensuite, il pourra essayer d’emprunter cette version numérique à Internet Archive.