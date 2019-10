Replongez dans les années 90. Ce site vous permet de jouer aux anciens jeux MS-DOS

Si vous avez été enfant dans les années 90, vous vous souvenez certainement des anciens jeux vidéo MS-DOS. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il est possible de revivre ces moments aujourd’hui grâce à The Internet Archive.

Pour rappel, The Internet Archive, parfois décrit comme la bibliothèque d’Alexandrie du numérique, est une ONG qui archive des livres, des sites web, du multimédia et des jeux vidéo pour les générations futures.

Et depuis 2015, celle-ci a émulé des jeux MS-DOS pour que ceux-ci soient jouables sur un navigateur et ne tombent pas complètement dans l’oubli.

Récemment, The Internet Archive a fait une importante mise à jour de son catalogue de jeux MS-DOS en y ajoutant 2 500 titres. « Depuis notre première annonce en 2015, nous avons occasionnellement ajouté de nouveaux jeux ici et là à la collection, mais ce sera notre plus grande mise à jour, allant de petites productions indépendantes récentes à des sorties de grands noms oubliés depuis des décennies », indique l’ONG.

Comment jouer ?

Pour jouer aux jeux MS-DOS conservés par Internet Archive, il suffit d’aller sur ce lien, puis de cliquer sur un jeu (par exemple, Prince of Persia) et suivre les instructions.

On notera que pour certains jeux, l’expérience peut être assez désagréable à cause de l’émulation. D’ailleurs, sur son site, Internet Archive admet cela : « Parfois, les émulations sont plus lentes qu’elles ne le devraient, en particulier sur les machines plus anciennes. Tous les jeux ne sont pas agréables à jouer. »

Et si vous êtes à la recherche de jeux d’arcade, sachez que l’ONG en a également émulé quelques-uns via un projet baptisé Internet Arcade.