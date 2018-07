Bientôt des machines Windows 10 proposées par abonnement mensuel chez Microsoft ?

Microsoft serait en train de préparer un service de location par abonnement mensuel d’ordinateur sous Windows 10, couplé à des services maisons.

Depuis toujours, l’ordinateur est un outil que nous possédons et contrôlons individuellement et personnellement. Cette vérité pourrait bientôt être amenée à évoluer avec un nouveau service par abonnement que Microsoft serait en train de mettre en place : Microsoft 365 Managed Desktop.

Le leasing de Surface couplé à des services par abonnement

Louer son ordinateur plutôt que de l’acheter, tel un abonnement Netflix ou un leasing pour une voiture, c’est une idée qui risque d’en déranger plus d’un. Pourtant, c’est vraisemblablement ce que s’apprête à proposer Microsoft. L’idée serait de fournir une machine sous Windows 10 couplée à des services Microsoft sous forme d’abonnement mensuel. Il s’agit d’une offre DaaS : Desktop-as-a-Service, que l’entreprise appelle en interne « Microsoft Managed Desktop« .

Un contrôle à distance en continu

Cette future méthode de proposer de l’informatique au grand public quelques avantages : les mises à jour de sécurité et la maintenance de votre ordinateur seraient prises en charge par Microsoft. De la même manière, les procédures de configuration, restauration et réinitialisation des machines seront assurées par l’entreprise, un peu à l’image des contrats de leasing automobile avec extension de garantie. Un moyen de faciliter l’utilisation des PC pour les personnes qui ne sont pas expertes dans le domaine.

Les informations relayées mentionnent une phase de tests limitée aux territoires américains et anglo-saxons dans un premier temps. Il n’y a aucune indication quant au prix de l’abonnement, ni sur les services qui seront proposés à l’utilisateur. Le prix de l’abonnement étant déterminant dans le succès du dispositif, il est fort probable qu’un pack regroupant plusieurs services Microsoft (Windows, Office, OneDrive, Skype…) soit proposé à un prix plus attractif que la somme de ces services combinés. De plus, il est fort probable que l’offre reste cantonnée aux appareils de la gamme Surface, dont Microsoft a le contrôle total.

