Microsoft sépare Cortana de la fonction recherche dans Windows 10

Microsoft va légèrement bouleverser son système de recherche dans Windows 10 et faire évoluer son interface. La prochaine version de l’OS va proposer un bouton d’accès spécifique à l’assistant vocal Cortana afin de simplifier l’expérience de recherche qui était jusqu’ici assez confuse.

Une barre de recherche sans Cortana

Microsoft continue de faire évoluer son système d’exploitation brique par brique. La nouvelle build de Windows 10 à destination des membres de son programme Insider Preview propose ainsi quelques nouveautés dont la principale est la séparation de la barre de recherche Windows de l’assistant vocal Cortana. Ce dernier dispose ainsi d’une icône placée à côté de la barre de recherche. L’objectif est de séparer les deux fonctionnalités de recherche afin qu’elles puissent agir de manière indépendante.

Cortana était en effet sous-exploité par les utilisateurs qui tapaient du texte dans la barre. On peut faire le parallèle avec la recherche sous Mac OS : Spotlight et Siri fonctionnent tous deux indépendamment.

Cortana reléguée au second plan ?

Windows ne souhaite pas pour autant se séparer immédiatement de son assistant virtuel maison, il devient simplement un autre outil de recherche complémentaire à la barre de recherche classique avant d’être possiblement remplacé dans les prochaines années. Microsoft a d’ailleurs annoncé l’année dernière Microsoft Search, un système de recherche intelligent et unifié qui permet d’apporter une meilleure expérience de recherche dans Office, Windows 10, Edge, Bing et les applications mobiles sur iOS et Android.

Si Cortana disposera donc de sa propre interface, on peut voir ce choix comme la volonté de Microsoft de s’éloigner de la conception d’assistants vocaux, surtout que l’éditeur se rapproche de plus en plus d’Amazon et de son assistant Alexa.

Parmi les autres nouveautés présentes dans la nouvelle version de Windows 10, on retrouve une gestion simplifiée des polices d’écriture qui peuvent désormais être installées plus facilement. Déployée depuis plusieurs semaines, la build 19317 va prendre en compte les remarques des utilisateurs pour être améliorée avant une mise à jour majeure de l’OS qui arrivera vers le mois d’avril.

