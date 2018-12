Google Assistant, Alexa, Siri, Cortana… qui est l’assistant vocal le plus intelligent ?

Google (loin) devant la concurrence

Si l’on se fie à un test effectué par Loup Ventures, le désormais omniprésent Google Assistant (qui a récemment fait revivre « Maman j’ai raté l’avion« ) est plus « intelligent » que les autres assistants vocaux. Le groupe a en effet mis à l’épreuve les principaux assistants vocaux, à savoir Google Assistant, Alexa, Siri et Cortana, depuis une enceinte intelligente associée. Le test s’est donc appuyé sur une enceinte Amazon Echo, une Google Home Mini, un Apple HomePod et enfin l’enceinte Harman Kardon Invoke (avec Cortana).

Dans son test, Loup Ventures a posé pas moins de 800 questions aux différentes enceintes. Evidemment, chaque modèle d’enceintes a été interrogé de la même manière, et le groupe a scrupuleusement noté la manière dont chaque enceinte a compris chacune des 800 requêtes, mais aussi la manière dont celle-ci a répondu. Des requêtes réparties dans diverses catégories (Local, Commerce, Navigation…) telles que « Où est le café le plus proche ?« , « Comment puis-je aller en ville en prenant le bus ? » ou encore « Rappelle-moi d’appeler Steve ce soir« .

Rapidement, Loup Ventures confirme que Google Assistant a dominé la compétition, en répondant correctement à 88% des questions posées. Mieux encore, l’assistant signé Google a parfaitement compris 100% des requêtes formulées. Apple se hisse à la seconde place, avec un Siri qui a répondu correctement à 75% des requêtes, avec un taux de compréhension de 99,6%. C’est Alexa qui complète le podium, avec 72,5% et 99% de compréhension. Si Cortana affiche 99,4% en terme de compréhension, l’assistant de Microsoft a répondu correctement à « seulement » 63% des demandes.

Le groupe se dit « impressionné » de constater la progression de chaque assistant au fil des mois en terme de pertinence au niveau des réponses formulées. Pour visualiser le rapport complet, un petit tour sur le site de Loup Ventures s’impose (et c’est en anglais).