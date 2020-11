Windows 10 prendrait en charge les applications Android à partir de l’année prochaine

Comme les autres systèmes d’exploitation, Windows 10 a une boutique d’apps. Cependant, celle-ci n’a jamais vraiment décollé, ce qui a d’ailleurs en partie entraîné le flop de la version mobile de Windows 10.

Mais en 2021, il est possible que vous alliez plus souvent sur le Microsoft Store pour chercher des apps, car celle-ci pourrait bientôt proposer des applications Android que vous pourrez installer sur les ordinateurs sous Windows 10. C’est ce qui est suggéré par un article publié par le site d’information Windows Central.

« Comme mentionné dans l’article, j’ai également entendu des chuchotements selon lesquels MS envisage à nouveau d’apporter des applications Android à Windows l’année prochaine. Je partagerai plus quand je le pourrai, mais je trouve intéressant que ce soit toujours quelque chose qu’ils veulent faire », écrit le journaliste Zac Bowden sur Twitter.

As mentioned in the article, I've also heard whispers that MS is once again looking into bringing Android apps to Windows next year. I'll share more when I can, but I find it interesting that this is still something they want to do.

— Zac Bowden (@zacbowden) November 24, 2020