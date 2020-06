Après les applications Android et Linux, les apps Windows arrivent aussi sur Chrome OS

Petit à petit, le système d’exploitation pour ordinateurs de Google, Chrome OS, gagne du terrain. Celui-ci était déjà assez populaire aux Etats-Unis, en particulier dans le domaine de l’éducation. Et durant le premier trimestre 2020, alors que les gens devaient apprendre et travailler en ligne, les ventes des ordinateurs utilisant ce système d’exploitation ont bondi. Pourquoi ? Parce que ceux-ci sont relativement abordables. Aux Etats-Unis, les ventes de Chromebooks ont augmenté de 109 % au premier trimestre 2020, par rapport à la même période en 2019. « […] l’environnement économique signifie que les organisations examineront de plus près leurs dépenses en immobilisations, mais maintenir la productivité des employés demeure une priorité absolue pour les entreprises, elles devront simplement le faire à un prix plus abordable. Les fonctionnalités et les avantages de Chrome OS que nous pensions être additifs sont soudainement devenus obligatoires et critiques pour l’entreprise », explique un billet de Google.

Les applications Windows vont rendre Chrome OS encore plus attractif pour les entreprises

Néanmoins, basculer vers Chrome OS n’a pas que des avantages. Par exemple, de nombreuses applications que l’on utilise sur Windows ne sont pas disponibles sur ce système d’exploitation. Mais la bonne nouvelle, c’est que Google et Parallels viennent d’annoncer un partenariat qui permettra aux entreprises de bénéficier d’une solution qui apportera les apps conçues pour Windows sur Chrome OS.

Parallels permet déjà d’utiliser des applications Windows sur macOS. Et bientôt, celui-ci permettra aussi d’ajouter « de manière transparente des applications Windows complètes, y compris Microsoft Office, aux appareils Chromebook Enterprise. » Pour le moment, on ne sait pas comment sera l’implémentation de cette nouvelle fonctionnalité par Parallels. Mais ce qui est certain, c’est que la possibilité d’installer des applications Windows sur Chrome OS permettra à Google de proposer une solution plus complète.

Cela fait déjà des années que Chrome OS peut lancer des applications Android, ce qui a grandement élargi le catalogue d’apps utilisable sur ce système d’exploitation. Google a aussi développé une solution qui permet de lancer les applications Linux sur son système d’exploitation, dans le but de permettre aux développeurs qui ont besoin de ces applications Linux d’utiliser celles-ci sur les Chromebooks.