Windows Story Remix, c’est comme Movie Maker mais en mieux

Vos enfants vont adorer cette nouvelle application.

La qualité des vidéos qui apparaissent sur votre fil d’actualité vont probablement monter d’un cran.

Microsoft a présenté cette semaine lors de sa conférence BUILD un nouvel outil de création de vidéos baptisé Story Remix.

En quelques sortes, ce sera le successeur de Movie Maker. Pour ceux qui ne s’en rappellent plus, il s’agissait de l’application proposée par Microsoft sur les précédentes versions de Windows pour la création de montages vidéo.

Sur Windows 10, Microsoft a laissé un petit vide

Mais bientôt, celui-ci sera comblé. Story Remix sera disponible « plus tard, cette année », pour les utilisateurs de l’OS de la firme.

Plus qu’un remplaçant de Movie Maker sur Windows 10, Story Remix est un outil largement plus puissant avec lequel Microsoft cible à la fois les professionnels et les particuliers qui souhaitent partager de meilleures vidéos. Le tout se veut en effet très intuitif et simple d’utilisation.

Grâce à une intégration de Remix 3D et Paint 3D, il sera possible d’insérer des éléments en trois dimensions dans les vidéos. On retrouve également une fonctionnalité à la Snapchat, qui permet d’épingler des objets.

Et grâce au service Groove Music de la firme de Redmond, Remix Story permet également à l’utilisateur de trouver facilement de la musique à intégrer dans les créations.

Selon Microsoft, avec les éléments en 3D, Story Remix permettra même de créer des animations pour la réalité mixée (la réalité virtuelle et la réalité augmentée).

Cette puissante application sera disponible sur la prochaine mise à jour majeure de Windows 10 baptisée « Fall Creators Update » et fait partie des fonctions et applis de l’OS avec lesquelles Microsoft souhaite mettre en avant « la nouvelle vague de créativité ».