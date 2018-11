Withings fait son Black Friday, jusqu’à -60% sur la gamme

Mis à part les deux produits les plus récents (Steel HR Limited Edition et le Pulse HR), toute la gamme Withings est en réduction pour Black Friday.

La plus forte réduction porte sur la montre connectée Withings Steel HR qui voit son prix tomber de 129€ à 64€. Cette montre vous permet de suivre votre activité au quotidien, votre sommeil, est résistante à l’eau, mais surtout très élégante. Elle est disponible en quatre couleurs (la moins chère porte d’ailleurs la marque Nokia).

Le modèle au-dessus, la Steel HR passe quant à elle à 125€ au lieu de 179€. Elle ajoute à la Steel le suivi de la fréquence cardiaque et un écran numérique pour voir les infos d’activité et les notifications du smartphone.

Plus récente, la Steel HR Sport avait ajouté le suivi GPS via le smartphone et un look plus sportif. Elle ne bénéficie pas d’une réduction, par contre vous avez le droit à un bracelet en cuir gratuit.

Ce n’est pas le meilleur produit de la marque, mais la caméra de surveillance Withings Home est proposée à -60% à 79€ au lieu de 199€. Le Thermomètre connecté est quand à lui proposé à 69€ au lieu de 99€ tout comme le tensiomètre connecté.

Enfin, Withings est avant tout connu pour la qualité de ses balances connectées et tous ses modèles sont en promotions pour le Black Friday. La Withings Body+ est proposée à 69€ au lieu de 99€ et la Body Cardio (la plus haut de gamme) à 89€ au lieu de 149€.

Chez Withings, plein d’idées cadeaux pour Noël

Ces promotions vous aideront certainement à trouver des idées cadeaux pour Noël, leurs produits répondent à plusieurs cibles, de la famille, au sportif en passant par les personnes âgées. Un point fort des montres connectées est leur design, et si vous cherchez un cadeau stylé, tech et pas trop cher, la Steel semble être idéale, surtout que ses coloris sont adaptés aux hommes et aux femmes.

