WWF lutte contre le déboisement en Guyane avec #StopMontagnedOr

Afin de sensibiliser l’opinion publique contre un projet de mine d’or qui pourrait voir le jour en Amazonie française, WWF France lance une campagne internationale pour éviter un désastre écologique.

Cette campagne de WWF met notamment en scène Ibrahim Cissé, jeune espoir du football français. Pourquoi impliquer le monde du football dans une question environnementale ? Car le projet de mine Montagne d’Or qui menace aujourd’hui la Guyane pourrait déboiser une surface grande comme… 2 161 terrains de football !

Un futur désastre écologique

La Montagne d’Or est un projet de mine d’or industrielle qui pourrait voir le jour en Amazonie française. pourrait devenir la première mine industrielle en Guyane et, de très loin, la plus importante mine d’or sur le territoire français. En plus d’être un désastre écologique provoquant déforestation, destruction de faune et de flore et explosion de la consommation d’énergie.

Pour alerter et mobiliser l’opinion publique sur ce projet qui fait actuellement l’objet d’un débat en Guyane, WWF France s’est associé avec l’agence We Are Social et le footballeur Ibrahim Cissé pour s’élever contre ce projet via le hashtag #StopMontagnedOr.

“Montagne d’Or pourrait déboiser une surface grande comme 2161 terrains de football. C’est pour sensibiliser l’opinion publique française et mondiale aux dimensions hors-norme de ce projet minier que nous avons imaginé la campagne #StopMontagnedOr avec l’agence We Are Social. Une image simple et compréhensible par tous pour alerter sur une catastrophe environnementale programmée et un bénéfice économique fantasmé. Un match décisif se joue actuellement en Guyane ! Nous avons besoin de la mobilisation de tous pour que ce projet soit mis hors-jeu !” explique Jacques-Olivier Barthes, directeur de la communication WWF France.

Court-métrage et sensibilisation sur les réseaux sociaux

La vidéo pour sensibiliser le grand public sur les dangers de ce projet met donc en scène le jeune espoir du football français Ibrahim Cissé. On le voit ainsi concentré avant de se mettre à courir de nuit sur un terrain de football, puis finit par en traverser plusieurs d’affilée. Au fur et à mesure de sa course, il doit faire face à de nombreux éléments néfastes : de l’essence qui inonde la pelouse, puis des mineurs, des arbres qui tombent, des explosifs… Face à tous ces dangers, il observe également de nombreux animaux sauvages en train de fuir avant de se retrouver, épuisé, devant un cratère géant. Une façon de matérialiser que la surface déboisée fera l’équivalent de 2161 terrains de football.

La campagne est diffusée via #StopMontagnedOr sur les réseaux sociaux du footballeur et de WWF France afin d’inciter le plus de monde possible à signer la pétition.