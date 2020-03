X-Force : à quoi devait initialement ressembler la trilogie

Du côté de la Fox, avant le rachat par Disney, les X-Men étaient un succès relatif. Certains très gros ratés, comme le dernier Dark Phoenix mais aussi le génial Deadpool de Ryan Reynolds, avec deux films au compteur et un 3e qui devrait encore voir le jour. Pour l’instant, on manque encore de visibilité, même si on sait que Marvel compte bien les intégrer au Marvel Cinematic Universe à un moment ou un autre. Cela n’empêche pas de jeter un petit regard nostalgique vers le passé et notamment du côté de la X-Force.

Une X-Force abandonnée à cause de Deadpool

C’est le réalisateur Jeff Wadlow qui vient de se confier sur le sujet. Celui qui sort actuellement un nouveau long métrage : Nightmare Island, avait été approché sur le sujet. En 2013, avant même le premier Deadpool, il avait même imaginé une trilogie qui se serait articulée autour du comic-book original.

Voici ce qu’il a expliqué dans une interview à Comicbookmovie :

Si X-Men parlait des mutants qui vont à l’école privée avec Wolverine et le Professeur X (…), qu’en est-il de ceux qui doivent aller à l’école publique ? Ceux qui n’ont pas un bienfaiteur pour veiller sur eux, et qui doivent s’en sortir par eux-mêmes ? Nous aurions ensuite introduit un mentor plus sombre et plus militant sous la force de Cable.

Au fil des épisodes, son groupe de personnes serait devenu une équipe de tueurs à gages particulièrement ténébreuse. Une vision d’ensemble particulièrement séduisante que le réalisateur ne pourra pas faire vivre. Le film Deadpool 2 qui a introduit le personnage de Cable a en effet définitivement écarté cette version de l’histoire.

A noter que Jeff Wadlow ne perd pas le nord. A défaut d’une trilogie autour de la X-Force, il propose aussi ses services à Kevin Feige pour développer la mythologie X-Men.