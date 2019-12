Ryan Reynolds donne des (bonnes) nouvelles de Deadpool 3

Deadpool 3 confirmé par Ryan Reynolds

Bonne nouvelle pour tous les fans de la licence Deadpool, qui attendaient impatiemment des nouvelles du troisième opus de la saga. Après diverses rumeurs il y a quelques mois concernant la mise en chantier d’un troisième épisode, c’est cette fois l’interprète de Deadpool, Ryan Reynolds, qui a annoncé la bonne nouvelle le 24 décembre dernier, tout cela, en portant un pull de Noël particulièrement infâme

Ainsi, invité sur le plateau de l’émission Live with Kelly & Ryan et questionné sur un troisième opus de la saga Deadpool, l’acteur a déclaré : « Oui, on travaille dessus en ce moment avec toute l’équipe. Vous savez, nous sommes maintenant chez Marvel, ce qui nous place désormais dans la Big League. C’est un peu fou. Mais oui, on travaille dessus. » Pour écouter la réponse de Ryan Reynolds, il suffit d’avancer jusqu’à 9,22 minutes sur la vidéo ci-dessus.

Deadpool 3 chez Disney ?

Rappelons en effet que si les deux premiers Deadpool ont été proposés par la 20th Century Fox, cette même Fox est depuis quelques mois la propriété d’un certain Disney, qui a acheté le distributeur pour un peu plus de 71 milliards de dollars. En d’autres termes, le futur Deadpool 3 sera donc un film Disney, qui détient également Marvel (et aussi Star Wars comme chacun le sait).

Voilà qui devrait permettre à Disney de compter un succès supplémentaire au cinéma dans quelques années avec ce Deadpool 3, après une année 2019 assez exceptionnelle au box-office. Un Deadpool 3 qui pourrait arriver en salles dans le courant de l’année 2022, et qui devrait conserver un côté « R-Rated« , soit une interdiction aux moins de 18 ans… un comble pour un film Disney !

Rappelons que les deux premiers opus ont récolté plus de 780 millions de dollars chacun, ce qui devrait motiver Disney à se lancer dans ce Deadpool 3. Reste à savoir maintenant si le film sera édulcoré d’une manière ou d’une autre… Réponse dans quelques années.