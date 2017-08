La Xbox One X est disponible en précommande sur le site de Microsoft

Tous ceux qui espéraient la nouvelle console de Microsoft seront ravis d’apprendre que çà y est ! La Xbox One X est enfin disponible en précommande et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, la firme de Redmond lance également deux packs Xbox One S.

Hier vers 21h00 (heure française) Microsoft a réalisé une conférence diffusée en live streaming sur la plateforme Mixer, afin de dévoiler une série d’informations importantes deux jours avant l’ouverture de la Gamescom de Cologne, où tous les constructeurs et les éditeurs dévoileront les nouveautés dans l’univers des jeux vidéo.

Les précommandes de la Xbox One X ont enfin commencé

Avec cette conférence Pré-Gamescom, Microsoft a donc voulu teaser une fois de plus sa nouvelle console, mais a surtout voulu dévoiler de nombreuses informations importantes avant le brouhaha médiatique qui entourera la Gamescom.

La Xbox One X sortira le 07 novembre, mais depuis aujourd’hui, il est possible d’en précommander une en version limitée, griffée du nom « Project Scorpio » en vert sur la tranche de la console et sur la manette. Cette version est équivalente techniquement au modèle qui sera vendu dans les mois qui viennent en magasin, avec un lecteur Blu-ray UHD 4K et une capacité de stockage de 1 To. Le prix annoncé sur le site de microsoft est de 499,99 euros. Certains sites comme la Fnac par exemple, ont déjà commencé à référencer l’édition classique en précommande.

Deux packs en précommande pour accompagner Minecraft et La Terre du Milieu : L’Ombre de la guerre

Microsoft a également mis en avant ses jeux Minecraft et La Terre du Milieu : L’Ombre de la guerre, en intégrant ces derniers dans des packs Xbox One S en précommande, que l’on peut retrouver également sur le site de la Fnac :