Précommande Xbox Series X : Amazon ouvre les vannes (stock limité)

Microsoft a annoncé que la précommande des Xbox Series X et Series S débuterait ce mardi à 9 heures du matin. Tous les marchands y ont répondu présents… sauf Amazon. Le géant du e-commerce s’est laissé désirer, comme il l’avait déjà fait pour les console PS5 de Sony la semaine dernière. C’est à 10h15 que le site e-commerce a affiché du stock pour les consoles.

Comme vous avez peut-être pu le voir, les marchands ont été pris d’assaut ce matin. Quelques minutes après l’ouverture des précommandes de Xbox Series X, c’est Fnac et Darty qui en ont fait les frais. La plateforme a vite été en rupture de stock de la version premium, alors que la Xbox Series S était toujours disponible. De son côté, Amazon n’a pas bronché puisqu’aucun exemplaire n’était disponible à la précommande à 9 heures.

Si Fnac et Darty ont été les premières victimes d’une rupture de stock, il pourrait vite y en avoir d’autres. Cdiscount a encore du stock sur les deux modèles, mais jusqu’à quand ? Il faudra être rapide pour avoir une console de type Xbox Series X ou Series S sur le site Amazon. En effet, les stocks disponibles ont disparu en 10 minutes au moment de la sortie de la PS5.

Amazon en retard pour la précommande

Alors que la pandémie a fait exploser la popularité des jeux vidéo, il faudra se battre. Officiellement, les premières Xbox Series X seront disponibles à partir du 10 novembre prochain. Cela dit, plus vous attendez, plus les marchands vont rallonger la date de livraison. Si vous voulez précommander une Xbox Series X ou Series S pour l’avoir en novembre, c’est maintenant qu’il faut y aller. On notera qu’Amazon n’a pas encore la précommande de Series S.

Pour précommander une Xbox Series X ou S chez Amazon, vous avez un vrai avantage. En effet, le marchand américain ne vous débitera qu’à l’expédition de la commande – ce qui n’est pas le cas chez les autres. Vous pouvez donc toujours annuler votre réservation d’ici-là, sans aucun problème.

Par ailleurs, si vous faites une précommande de Xbox Series X chez Amazon, vous avez aussi une période de 30 jours pour valider votre achat. A tout moment, vous pouvez choisir de retourner la console et obtenir un remboursement intégral. C’est pareil sur la nouvelle console Xbox Series S, qui est une version moins puissante et sans lecteur de Blu-Ray 4K.

Cela dit, entre faire une précommande de Xbox Series X et une de Series S, la différence de prix est assez importante. La première est au prix de 499€, contre 299€ pour la version plus simple. Si vous êtes un joueur occasionnel, la version sans lecteur de Blu-Ray sera suffisante, et vous économiserez 200€. Il faudra en revanche acheter tous les jeux de manière dématérialisée sur le site officiel de Microsoft. Vous ne pourrez donc pas les revendre comme un disque classique.

La Xbox Series X est la plus puissante du marché

La nouvelle Xbox Series X est la plus puissante de toutes les consoles de jeux vidéos. Elle l’est davantage qu’une PS5 classique, qui est pourtant la plus puissante de chez Sony. Avec le rachat annoncé hier de l’éditeur Besthesda (Fallout, Doom…) par l’américain Microsoft, la console Xbox a donc un très bel avenir devant elle. Cela dit, il faudra encore pouvoir acheter une console, puisque les stocks disparaissent à toute vitesse.

Après Fnac et Darty, c’est au tour de Cdiscount de connaitre une rupture de stock. Pour précommander la Xbox Series X sur Amazon, il faudra être rapide. La console part à toute vitesse, et plus personne ne l’a en stock. Pour espérer avoir une livraison dès le mois de novembre prochain, il faut foncer dans les minutes qui suivent.

