La Xbox Series X de retour en stock, voici comment l’acheter 🔥

Depuis fin septembre, il Ă©tait impossible de trouver une Xbox Series X en stock. Après un Ă©pisode de prĂ©commande qui n’a durĂ© que quelques heures, la nouvelle console de jeux Microsoft n’Ă©tait plus disponible chez un quelconque marchand. Ce mardi, premier jour de lancement, on en retrouve (ponctuellement) sur Amazon, Darty et Fnac.

Les fiches produits oscillent entre la rupture de stock et la disponibilitĂ©, il faut savoir ĂŞtre patient. A tout moment, une Xbox Series X peut rĂ©apparaitre (Amazon, Fnac, Darty), nous vous conseillons de garder les pages ouvertes et rafraichir. Dès qu’une opportunitĂ© se prĂ©sente pour acheter la Xbox Series X, il ne faut pas la manquer. Ci-dessous, les liens produits chez chacun des revendeurs.

Si les premiers tests de la Xbox Series S sont dĂ©cevant, la nouvelle Xbox Series X est Ă la hauteur des attentes. Nous avons eu l’occasion de la tester en profondeur ces dernières semaines, nous sommes en convaincus Ă tous les niveaux. Ce console next-gen est donc parfaitement prĂŞte pour les nouveaux jeux – toujours plus performants. Avec une puissance inĂ©dite, elle sera assurĂ©ment Ă la hauteur pour les prochaines annĂ©es.

Pourquoi acheter cette Xbox Series X ?

Avec le confinement, l’usage des consoles de jeux a cru en flèche. Les Nintendo Switch ont vite Ă©tĂ© en rupture de stock. Alors imaginez la demande pour ces nouvelles consoles comme la Xbox Series X. C’est elle qui vient remplacer la prĂ©cĂ©dente version de l’amĂ©ricain Microsoft, et c’est elle qui va concurrencer la PS5. Outre sa puissance et son format vertical, elle se diffĂ©rencie par son silence.

Malheureusement, si vous dĂ©cidez d’acheter une Xbox Series X aujourd’hui, vous ne pourrez pas encore expĂ©rimenter de nouveaux jeux. Microsoft a choisi de sortir une console dans jeu « next gen », ce qui a forcĂ©ment déçu la communautĂ©. Alors que Sony va sortir Spider Man avec la PS5, il faudra ĂŞtre patient pour Microsoft. Cela dit, la firme de Redmond a de grandes ambitions, et le rachat de Bethesda lui donne de beaux arguments.

On devrait dans les mois qui viennent voir quelques beaux titres accompagner la nouvelle console. Si vous achetez la Xbox Series X, vous allez d’ores et dĂ©jĂ pouvoir jouer Ă tous les jeux des consoles du passĂ©. Microsoft a annoncĂ© la rĂ©tro-compatibilitĂ© de ses deux nouvelles console, avec certains titres optimisĂ©s. Par ailleurs, pour ĂŞtre sĂ»r de pouvoir jouer aux prochains titres phares, mieux vaut sĂ©curiser son achat au plus vite.

Microsoft vous permet d’acheter la Xbox Series X uniquement sur des sites de revendeurs. Parmi eux, on retrouve les Amazon, Cdiscount, Fnac Darty et autres acteurs du e-commerce français. Il n’est en revanche pas possible de commander la nouvelle console directement sur le Microsoft Store. Il en va de mĂŞme pour la console de Sony, qui est aussi en exclusivitĂ© chez des revendeurs sĂ©lectionnĂ©s.

On notera qu’Amazon vous laisse la possibilitĂ© de changer d’avis jusqu’au 31 janvier 2021. Si vous avez achetĂ© une Xbox Series X et qu’elle ne vous plait finalement pas, vous pouvez la rendre jusqu’Ă cette date-lĂ . Chez les gĂ©ants français du e-commerce, vous n’aurez que 15 jours pour changer d’avis. Cela dit, c’est dĂ©jĂ pas mal pour se rendre compte si la console Xbox next-gen vous plait ou non.

La Xbox Series X est prise d’assaut

Alors qu’on retrouve quelques exemplaires de la Series S de temps en temps, la Xbox Series X n’Ă©tait plus disponible Ă l’achat nulle part. Il faut dire que c’est vraiment elle qui reprĂ©sente la nouvelle gĂ©nĂ©ration de consoles. La version « S » est moins puissante, et certains graphismes sont mĂŞme moins bons que sur la Xbox One X de la prĂ©cĂ©dente gĂ©nĂ©ration.

Par ailleurs, si vous dĂ©cidez d’acheter une Xbox Series X, vous allez avoir un vrai avantage : le lecteur Blu-Ray. Vous allez pouvoir acheter des jeux « physiques », ce qui n’est pas le cas de la S. Cette dernière vous obligera Ă acheter les titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s sur le Microsoft Store (plein pot), sans possibilitĂ© de les revendre ensuite. Au final, vous allez vite ĂŞtre perdant.

Certes, Ă acheter, la Xbox Series X coĂ»te 499,99€ contre 299,99€ pour la Series S. Cela dit, ces 200€ d’Ă©carts peuvent vite ĂŞtre compensĂ©s si vous jouez Ă de nombreux jeux. Par ailleurs, en matière de puissance, les deux consoles de jeux n’ont pas grand chose en commun. On rappelle Ă©galement les capacitĂ©s de stockage ne sont pas non plus les mĂŞmes.

Pour le lancement mondial de la Xbox Series X ce jour, Microsoft a prĂ©vu les choses en grand. On a donc Ă nouveau la possibilitĂ© d’acheter une Xbox Series X avec un dĂ©lai de livraison raisonnable. Attention, le stock reste toujours très restreint, et cela peut partir très vite. Si vous voulez absolument en avoir une sous votre sapin en dĂ©cembre, il faudra ĂŞtre ultra rapide.

