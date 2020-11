Test Xbox Series X : un modèle de puissance, de conception et de silence

Dans quelques jours, vous pourrez enfin déballer votre toute nouvelle Xbox Series X, la console next-gen de Microsoft, officialisée en toute fin d’année dernière. Une machine surpuissante, au design surprenant, qui promet une véritable révolution dans le monde du gaming, grâce à sa puissance de 12 Tflops, ses 16 Go de DDR6, sans oublier le précieux SSD de 1 To.

Comme en 2013, c’est une nouvelle fois Microsoft qui ouvre le bal de la next-gen, Sony étant attendu pour sa part dans quelques jours, avec une PS5 qui sera commercialisée le 19 novembre. Ci-dessous, le test de la Xbox Series X.

Test de la Xbox Series X en vidéo

En parallèle de cet article, découvrez notre avis en vidéo après ce test de la Xbox Series X. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Presse-citron, c’est par ici que ça se passe :

La Xbox Series X à l’heure du test !

C’est officiel depuis près d’une année maintenant, le design de la Xbox Series X est atypique et loin du look traditionnel des consoles de jeu. Pour sa nouvelle console, Microsoft a fait le choix d’un design type « mini-PC », avec un style capable de s’intégrer dans tous les foyers, de se fondre dans le décor ou au contraire de trôner fièrement à côté de la Smart TV du salon, avec une apparence visuelle à l’épreuve du temps. « Les consoles sont la représentation physique d’une expérience de qualité, quel que soit le style ou le genre du jeu » explique Microsoft.

Lors du déballage pour ce test, la Xbox Series X ne laisse pas indifférent. Si l’on est tout d’abord surpris par son côté « pavé », on se prend assez rapidement à apprécier ce look très minimaliste, avec la ferme volonté de proposer une machine que l’on devine puissante, résistante et (on l’espère à l’allumage) silencieuse. Une Xbox Series X qui pèse la bagatelle de 4,5 kg sur la balance tout de même.

Xbox Series X : un design tout en verticalité

Surpuissante, la Xbox Series X adopte un format vertical, avec un seul ventilateur (de 130 mm, situé tout en haut de la machine) pour évacuer la chaleur au travers d’une imposante grille d’aération. A bord, Microsoft a fait le choix de scinder la carte mère en deux pour disposer chaque moitié d’un côté du châssis central en aluminium.

De cette manière, l’air peut entrer dans tout le système tout en produisant un minimum de bruit, afin que la console tourne efficacement et en silence. De la bouche même des ingénieurs de chez Microsoft, c’est la taille du ventilateur qui a conditionné les dimensions atypiques de la Xbox Series X.

A noter que la Xbox Series X affiche un design sobre et élégant à une seule condition : être disposée à la verticale (comme elle a été pensée). En effet, si la console peut tout à fait être couchée sur le côté, cette dernière s’avère alors très (très) disgracieuse, et le socle inamovible, tout comme le logo renversé, constituent autant de preuves suffisantes pour inciter n’importe quel utilisateur à replacer rapidement sa console à la verticale. Couchée, c’est pêché !

Bref, plus que jamais (et sans doute comme la PS5 bientôt), la Xbox Series X est une console à installer à la verticale, et tant pis pour ceux qui en gardent un très mauvais souvenir depuis l’époque Xbox 360.

Un peu déroutant au premier contact, ce design atypique, et « inspiré de la technologie contemporaine », s’intègre plutôt bien dans le salon. A défaut d’être « Wow« , force est d’admettre que ce dernier est plutôt sobre, à la fois moderne et minimaliste, et dégage une vraie sensation de puissance et de robustesse.

La Xbox Series X côté chauffe et bruit

C’est une question qui semble tarauder tous les esprits, la Xbox Series X chauffe-t-elle ? Alors oui, mais aucun souci à signaler lors de nos différents tests. Lors d’une utilisation intensive, une température (normale) d’environ 60° est mesurée sur le dessus de la bête, et toujours diffusée dans un silence assez étourdissant. Pas de grosses chaleurs non plus à signaler sur la coque de la console, avec un très large ventilateur qui semble parfaitement exécuter sa mission, à savoir, extraire la chaleur vers le haut.

Un ventilateur efficace donc, mais aussi incroyablement silencieux. En effet, si la Xbox One X était déjà un modèle du genre (contrairement à la PS4 Pro, véritable turbine d’avion…), la Xbox Series X fonctionne dans un silence de cathédrale. C’est simple, à l’oreille, et à une petite distance d’un mètre à peine, il est absolument impossible de savoir si la console est en cours de fonctionnement ou non. On se surprend d’ailleurs souvent à poser sa main (ou son oreille) sur la grille, juste « pour voir si elle chauffe/si elle souffle« .

Certes, il est bon de préciser que la console n’a pas encore été mise réellement à l’épreuve avec de « vrais » AAA next-gen, qui vont peut-être un jour faire toussoter davantage le système. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que Microsoft a fait le pari de lancer une console next-gen… sans le moindre jeu next-gen.

Quand Microsoft met la Xbox avant les jeux

En effet, si une nouvelle console propose rarement un jeu inoubliable au lancement, de mémoire de joueur, la Xbox Series X est la première console dont les arguments de vente principaux mis en avant par ses concepteurs sont la rétrocompatibilité et la possibilité de profiter de jeux cross-gen « optimisés ».

Si la Xbox avait eu droit à Halo, Jet Set Radio Future et Oddworld Munch’s Odyssee, si la Xbox 360 avait permis de découvrir Project Gotham Racing 3, Perfect Dark Zero ou encore Condemned, et si Dead Rising 3, Forza Motorsport 5 ou encore l’impressionnant Ryse : Son of Rome ont pu en convaincre certains de franchir le cap de la « next-gen » à l’époque de la Xbox One, cette Xbox Series X ne dispose pas du moindre jeu « next-gen », celui qui permet de découvrir un avant-goût des « jeux d’après ».

Alors oui, au lancement, la console permet déjà de profiter d’une ludothèque gargantuesque, avec en prime plusieurs dizaines de titres « optimisés ». Textures plus aboutis, chargements réduits, frame rate rehaussé (ou simplement stabilisé), résolution 4K… chaque jeu propose son lot d’améliorations, mais que l’on joue à F1 2020, à Gears 5 ou encore à DiRT 5, aussi améliorés soient-ils, on reste sur des jeux de la génération précédente.

Alors oui, il y a bien Gears Tactics c’est vrai, qui est « Optimisé pour Xbox Series X » et qui s’affiche en 4K à 60 fps, mais là encore, il s’agit d’un jeu lancé sur PC en avril dernier… Il y aurait dû aussi y avoir (surtout) un certain Halo Infinite, mais ce dernier a été reporté à l’année prochaine.

Pour elle, la Xbox Series X a également la rétrocompatibilité. En effet, la console est compatible avec tous les jeux Xbox et Xbox 360 déjà jouables sur Xbox One, sans oublier les jeux Xbox One eux-mêmes évidemment. A ce sujet, les jeux des anciennes générations de Xbox bénéficient eux aussi de diverses améliorations, c’est le cas par exemple de Panzer Dragoon Orta (avec un Auto HDR de toute beauté), de l’excellent Conker Live & Reloaded, ou encore de GTA IV (avec un jeu à 60 fps).

D’elle-même, la console parvient à rehausser divers paramètres de ces jeux d’antan, et force est d’admettre que cette rétrocompatibilité « améliorée » est un atout indéniable, et parfois (souvent) assez bluffant. A noter toutefois qu’il ne suffira pas d’insérer un jeu Xbox ou Xbox 360 pour jouer dans la foulée, puisque chaque titre impose un téléchargement plus ou moins conséquent, mais cela, on le savait déjà.

Néanmoins, le (vieux) gamer que je suis a un peu de mal à concevoir la sortie d’une nouvelle console… sans nouveaux jeux. Et si vous vous posez la question, oui, la Xbox Series X remplace à 100% votre actuelle Xbox One X. Mieux encore, le câblage est parfaitement identique, ce qui facilitera grandement l’installation, tout comme l’interface d’ailleurs, ce qui n’est pas toujours un avantage, mais nous y reviendrons un peu plus tard.

Quick Resume, stockage et allumage

En ce qui concerne le Quick Resume, la promesse de Microsoft est simple : permettre au joueur de jongler entre plusieurs jeux, avec la possibilité de reprendre sa partie là où il l’avait laissée en une poignée de secondes, grâce au SSD et à la technologie Velocity Architecture.

Dans les faits, cette fonction Quick Resume fonctionne plutôt bien. La promesse est tenue, et on peut effectivement jongler entre 5 à 8 jeux, avec une petite dizaine de secondes (voire moins) pour passer de l’un à l’autre. Toutefois, cette option Quick Resume reste encore un chouia obscure dans son fonctionnement, et outre quelques ratés parfois, il serait judicieux de la part de Microsoft d’optimiser l’ergonomie générale du système.

En effet, il est parfois difficile de savoir quels sont les jeux concernés par le Quick Resume, et on ne peut pas non plus décider de l’ordre des jeux présents dans la « short list ». Une mise à jour permettra peut-être d’épingler certains jeux à conserver en permanence dans la liste. En l’état, le tout fonctionne plutôt bien, malgré quelques ratés parfois, mais l’ensemble manque surtout de clarté et de transparence. Nul doute qu’une mise à jour viendra à terme parfaire cette excellente fonction, qui semble parfaitement taillée pour tous ceux qui aiment se lancer sur plusieurs jeux à la fois.

Une autre promesse de la Xbox Series X (et de son SSD), c’est une optimisation générale des temps de chargement et des performances générales de la machine. A ce niveau, impossible de nier les bienfaits du SSD dès les premiers instants, puisque la Xbox Series X démarre en une vingtaine de secondes à peine, quand la Xbox One X nécessitait plus d’une minute.

Des chargements optimisés grâce au SSD magique !

Côté jeux, le constat est lui aussi significatif, avec des temps de chargement très largement optimisés selon les titres. Par exemple, lancer Cuphead se fait en 14 secondes sur Xbox Series X, contre 28 secondes sur Xbox One X. Mieux encore, le jeu Wreckfest affiche son écran d’accueil en seulement 17 secondes, contre un peu plus d’une minute sur Xbox One X. Lancer une course simple (3 tours sur Spa-Francorchamps avec 20 adversaires) sur Forza Motorsport 7 nécessite désormais 9 secondes à peine, contre 40 secondes sur Xbox One X. Quel plaisir !

Le verdict est sans appel, le SSD embarqué fait des merveilles sur tous les jeux, « Optimized » ou non, et c’est bien l’ensemble de l’expérience Xbox (interface, lancement des jeux, chargements…) qui est très largement optimisée avec cette Xbox Series X.

Enfin, en ce qui concerne le stockage, on le savait déjà, la Xbox Series X propose un total de 802 Go d’espace disponible, le reste (environ 200 Go) étant alloué au système. Un espace relativement confortable à l’heure actuelle, qui a permis d’installer environ 25 jeux sur notre console, avec des gros AAA bien volumineux (Gears 5, Forza Motorsport 7…), mais aussi des titres plus légers et autres pépites de la scène indépendante. Reste à savoir maintenant quel sera le poids des « vrais » jeux Xbox Series X qui arriveront dans les prochains mois…

Interface, manette et branchement : voyage en terrain (trop ?) connu

Côté interface, la Xbox Series X adopte… la même interface que la Xbox One X. Ne cherchez pas la moindre différence (hormis dans les réglages visuels évidemment, ou au niveau du nouveau thème dynamique), puisque la récente mise à jour du dashboard est identique pour toutes les Xbox One.

La bonne nouvelle, c’est que l’on profite alors d’une interface désormais très aboutie, très véloce qui plus est ici… mais en contrepartie, cela contribue très rapidement à un côté « déjà-vu », et ne permet pas de profiter de cette curiosité, cette sensation de surprise à la fois excitante et palpable qui accompagne en général la découverte d’une nouvelle machine.

Toutefois, il faut savoir que si la Xbox Series X récupère les innombrables qualités de l’interface Xbox, elle en reprend également certains défauts. Par exemple, la gestion des téléchargements est toujours un pur cauchemar, avec une Xbox Series X qui ne sait parfois plus vraiment où donner de la tête dès qu’on place plusieurs jeux dans la liste d’attente (et qui télécharge encore et toujours un seul élément à la fois).

Idem du côté des paramètres de capture, avec la possibilité de capturer uniquement 30 secondes de contenus en qualité 4K (avec ou sans HDR) sur la mémoire de la machine. La présence d’un bouton Share sur la manette laissait augurer d’un vrai bond en avant à ce niveau (et de se calquer sur les possibilités offertes par la PS4 par exemple), mais on se retrouve à nouveau avec des captures vidéo très courtes, et pas toujours de très grande qualité… De même, il arrive parfois que le jeu « freeze » un court instant (avec ou sans petit bug de son) lorsque l’on réalise une capture Grosse déception à ce niveau…

Microsoft ne s’en est jamais caché, la Xbox Series X a toujours eu pour vocation de constituer le prolongement de la Xbox One, avec la ferme volonté de créer un écosystème cohérent, et non pas la moindre forme de rupture (comme cela sera le cas pour la PS5).

Pour la petite histoire, nous avons réalisé une petite expérience toute simple, en remplaçant notre Xbox One X par cette Xbox Series X, dissimulée derrière la TV. Durant quelques heures, plusieurs personnes se sont succédé pour tester divers jeux (avec une manette Xbox One classique), et aucun de nos convives ne s’est rendu compte qu’il était en réalité en train de jouer sur la future console de Microsoft, persuadé de jouer sur une Xbox One X « normale ». Une volonté de continuité pleinement assumée par Microsoft, et qui se retrouve également sur un autre élément de cette Xbox Series X : sa manette.

En effet, la nouvelle Xbox Series X est livrée avec une nouvelle manette, très (très) inspirée de la manette Xbox One. Tant mieux d’ailleurs, tant cette manette titille un peu plus la perfection à chaque (subtile) retouche. Ici, on profite donc d’une manette très semblable, avec néanmoins un côté plus épuré que jamais, mais aussi quelques nouveautés, comme une croix directionnelle inspirée de la manette Xbox Elite (et qui clique vraiment très fort), mais aussi un nouveau grip, à l’arrière du pad, comme sur les boutons de la tranche et les gâchettes.

L’expérience générale n’est pas bouleversante par rapport à la manette Xbox One (de seconde génération), mais la manette de la Xbox Series X semble disposer d’un centre de gravité subtilement retravaillé, et d’un côté légèrement plus compact assez appréciable. A noter que la manette se pare d’un nouveau bouton « Share », qui permet (comme chez la concurrence) de capturer un screenshot via un appui court, et une vidéo via un appui prolongé.

Une nouvelle manette toujours plus aboutie donc, qui frôle toujours un peu plus l’excellence… même si cette dernière fonctionne encore et toujours avec deux piles AA (fournies). A ce sujet, toutes les manettes Xbox One sont compatibles entre elles. Comprenez que la nouvelle manette est compatible avec la Xbox One, tout comme la manette Xbox One est compatible avec la nouvelle Xbox Series X, et que vous pouvez tout à fait utiliser la batterie qui anime actuellement votre manette Xbox One sur cette nouvelle manette Xbox.

Téléchargements et installation… c’est long…

Côté branchement, l’opération est on ne peut plus simple, puisque le détenteur d’une Xbox One X (ou Xbox One S) n’aura qu’à débrancher sa « vieille » console, pour installer à sa place (si la place est suffisante) la Xbox Series X. Si la phase de configuration initiale est assez rapide, si on décide de passer par le Dieu Internet (plutôt que par un support de stockage externe), il faudra également retélécharger l’intégralité de sa ludothèque.

Dans mon cas, avec une « petite » connexion de 15 Mb/s, en Wi-Fi, il m’a fallu environ 4 jours (complets) pour retélécharger un peu plus d’une vingtaine de jeux, dont certains très volumineux (Forza Motorsport 7, Forza Horizon 4, Gears 5…). Autant dire que si l’installation et la configuration initiale de la machine sont deux opérations très rapides, certains risquent de devoir attendre quelques heures/jours avant de pouvoir profiter pleinement de leur nouvelle console.

A noter également que malgré sa toute puissance, la Xbox Series X nécessite encore et toujours de très longues installations suivant les jeux. A titre d’exemple, il faut environ 1h15 pour installer Red Dead Redemption 2… sans compter le téléchargement de la mise à jour qui l’accompagne. Un jeu comme GTA V nécessite de son côté un peu moins de 40 minutes d’installation, là encore, sans compter la mise à jour à télécharger… C’est long, trop long…

Comme expliqué plus haut, une fois la Xbox Series X branchée, il faut savoir que vous n’avez plus aucun intérêt à conserver votre Xbox One X, la nouvelle console de Microsoft remplaçant cette dernière à 100%. Et de toute façon, une fois la Xbox Series X branchée, impossible de revenir en arrière, puisque l’on s’habitue très vite à ce luxe « inédit » concernant les nouveaux chargements éclairs (dans l’interface comme dans les jeux) ou encore le Quick Resume, bien que ce dernier soit encore largement perfectible.

Xbox Series X, une machine irréprochable… mais où sont les (nouveaux) jeux ?

Véritable monstre de puissance, enfermé dans un boitier vertical aussi déroutant que rassurant, la Xbox Series X remplit parfaitement son contrat, à savoir proposer l’expérience Xbox la plus poussée, la plus véloce (et la plus silencieuse) à ce jour. Même sans patch dédié, tous les jeux existants profitent d’améliorations notables, notamment en ce qui concerne les temps de chargement (grâce au SSD), et cela vaut également pour les jeux Xbox 360 et Xbox.

Pas de mauvaise surprise donc (hormis cet infâme gestionnaire de téléchargements, ces temps d’installation interminables et les options de capture…), puisque l’on retrouve une interface en tout point similaire à celle de la Xbox One, tout comme la manette, un chouia plus petite et plus épurée, et on y retrouve aussi (et surtout !) les mêmes jeux. Une volonté de continuité affirmée de la part de Microsoft, et tant pis pour l’effet de surprise inhérent à la découverte d’une nouvelle console.

En effet, outre ce côté « la même console en beaucoup plus puissante », difficile de passer sous silence une console « next gen » lancée sans le moindre jeu « next gen ». Chaque console a toujours été accompagnée d’un ou plusieurs « jeux de lancement », des titres pas toujours extraordinaires sur le fond, mais qui permettaient malgré tout de découvrir un aperçu de la nouvelle génération à venir. Sur Xbox One, ce sont notamment Ryse : Son of Rome, Dead Rising 3 et Forza Motorsport 5 qui avaient ce rôle précis.

Avec sa Xbox Series X, Microsoft fait donc le pari de proposer une machine élégante, fiable (à première vue) et surpuissante, capable de faire tourner comme un charme (et même mieux) nos jeux favoris lancés ces dernières années.

Certes, il est très plaisant de rejouer à Sekiro, à Gears 5, à Forza Motorsport 7, à Sea of Thieves, à F1 2020, à Panzer Dragoon Orta et à Halo dans des conditions de jeu plus idéales que jamais, mais ce qui aurait dû constituer un (joli) bonus aux côté de quelques jeux purement next-gen, à savoir cette rétrocompatibilité de qualité supérieure et les jeux « Optimized », va finalement constituer l’argument de vente numéro 1 de Microsoft pour quelques mois encore.

Que penser après ce test de la Xbox Series X ? Assurément, c’est une console convaincante, très intelligemment conçue, qui permet de poursuivre de la meilleure des manières son expérience Xbox, mais on a hâte malgré tout de prendre enfin en plein visage la claque next-gen (et ses 12 Tflops de puissance) tant promise ces derniers mois…