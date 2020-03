xCloud : le service de cloud gaming arriverait bientôt sur Windows 10

Si Microsoft n’est pas prête d’abandonner les consoles physiques, la firme de Redmond se tourne également vers l’avenir, en développant xCloud, son service de cloud gaming.

À l’instar de Stadia, qui a déjà été lancé par Google, xCloud permet de jouer à des jeux AAA sur des smartphones qui n’ont normalement pas la puissance nécessaire pour lancer ses jeux.

Grâce au cloud gaming, les jeux sont exécutés sur les serveurs de Google ou de Microsoft, puis diffusés en streaming (comme les films et les séries de Netflix) sur les appareils des utilisateurs.

Actuellement, Microsoft teste déjà en beta xCloud sur les smartphones Android et iOS. Et normalement, le service devrait également être disponible sur les ordinateurs.

Et pour Windows 10 ?

Comme l’explique notre confrère TechRadar, Microsoft a déjà indiqué en 2019 que xCloud sera aussi proposé sur Windows 10. Et aujourd’hui, le site a des raisons de penser que le lancement d’une beta pour le système d’exploitation de Microsoft pourrait être imminent.

Plus précisément, TechRadar relaie un utilisateur de Reddit qui affirme avoir vu Phil Spencer, le patron de xBox, utiliser une app qui pourrait être celle utilisée par Microsoft pour tester xCloud sur Windows.

Bien évidemment, comme il ne s’agit que d’une rumeur, le conditionnel est encore de rigueur.

xCloud, un projet important pour Microsoft

En tout cas, si Microsoft ne semble pas très pressée de lancer xCloud pour le grand public, c’est probablement parce que le cloud gaming est aujourd’hui un élément très important pour sa stratégie dans le jeu vidéo.

D’ailleurs, aujourd’hui, xBox ne considère plus les acteurs traditionnels comme Sony ou Nintendo comme ses principaux concurrents dans le domaine des jeux vidéo.

En revanche, la firme de Redmond surveille de près Amazon et Google qui, en matière de cloud gaming, ont les infrastructures nécessaires pour concurrencer xCloud.

« Lorsque vous parlez de Nintendo et de Sony (ndlr, on rappelle cependant que Sony propose la plateforme de jeu en streaming PlayStation Now), nous les respectons énormément, mais nous considérons Amazon et Google comme les principaux concurrents à l’avenir », a expliqué, en février, Phil Spencer, le patron de Xbox. « Ce n’est pas pour manquer de respect à Nintendo et à Sony, mais les sociétés de jeux traditionnelles sont quelque peu hors de position. Je suppose qu’elles pourraient essayer de recréer Azure, mais nous avons investi des dizaines de milliards de dollars dans le cloud au fil des ans. »