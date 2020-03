Vous avez peut-être droit à 3 mois gratuits de Google Stadia Pro sans même le savoir…

Vous le savez, en fin d’année dernière, Google a lancé son service de jeux en streaming, Stadia. Lancé sans doute un peu prématurément, le service manquait cruellement de jeux/fonctions à son lancement, mais Google a pris le temps de muscler son jeu (comme le conseillait jadis Aimé à Robert) au fil des semaines.

Le géant américain a notamment ajouté diverses fonctionnalités, sans oublier d’intégrer de nouveaux jeux, mais aussi de s’offrir les services de quelques têtes pensantes du jeu vidéo, pour diriger de nouveau studios de développement dédiés à Stadia. Un Google Stadia qui est désormais payant (depuis la mi-février) mais certains d’entre vous ont peut-être reçu un code permettant de profiter de trois mois de gratuité…

@Wario64 Google is sending out 3 month passes for Stadia Pro in their latest Chromecast marketing emails. pic.twitter.com/x06tNcdCfz

— Dustin (@LocarionStorm) March 5, 2020