Xiaolce : une IA de Microsoft peut maintenant vous couper la parole

C’est à l’heure actuelle, quelque chose de profondément rassurant ou irritant, selon l’opinion qu’on a de l’intelligence artificielle. Mais, il faut le dire que les chatbots ou IA disponibles pour le grand public ne sont pas vraiment convaincants, en termes « d’humanité ». Mais cela, c’était avant Xiaolce !

Il est vrai que pour la majorité des chatbots, on ne pourrait pas les confondre avec des humains. Cependant, Microsoft pense être désormais au prochain niveau et semble avoir mis au point une intelligence artificielle capable d’avoir une conversation presque naturellement.

Xiaolce, performante ou malpolie ?

Il s’agit en l’occurrence de Xiaolce, son chatbot chinois. Utilisé par plus de 200 millions de personnes en Asie, il serait capable de compléter une phrase, de couper la parole, de nous relancer ou encore d’anticiper un silence, expliquent nos confrères de 01Net. Difficile de voir cela comme systématiquement une bonne chose. On aurait pu espérer que les premières IA vraiment humaines soient au moins polies….

La clé de cette transformation réside en deux mots selon Microsoft, le « full duplex ». C’est la capacité à communiquer dans les deux sens en même temps. En clair, écouter et parler au même moment. Cela permet à l’IA d’anticiper la suite de la conversation et ainsi de sembler agir de façon plus naturelle. « Cela accélère vraiment le temps de réponse afin que tout semble plus naturel » détaille Ying Wang, directrice de la supervision de Wo au sein de Microsoft.

Une IA qui est aussi multitâches

Pour ne rien gâcher, Xiaolce est aussi capable de gérer deux choses à la fois. Ainsi vous pourriez lui demander de couper la lumière tout en parlant avec lui. Le passage d’une tâche à l’autre se révélerait alors sans difficulté, comme cela peut être le cas avec un être humain.

Difficile de savoir pourquoi ces mises à jour ont été réalisées sur Xiaolce et non pas sur Cortana, censée être l’IA principale de Microsoft. Peut-être le marché chinois est-il considéré comme prioritaire à l’heure actuelle ou bien s’agit d’un travail spécifique mené par les entreprises pour le marché local. Dans tous les cas, on peut supposer que Cortana aura bientôt le droit à une grosse mise à jour…