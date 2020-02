Xiaomi dévoile le Mi 10 et le Mi 10 Pro : caméras de 108 mégapixels, Snapdragon 865

Après la présentation du Galaxy S20, du S20+ et du S20 Ultra par Samsung, c’est au tour de Xiaomi de dévoiler ses nouveaux flagships pour 2020 : le Mi 10 et le Mi 10 Pro. La présentation s’est faite ce 13 février en Chine, mais le constructeur devrait également officialiser ces nouveaux appareils en Europe.

Côté design, le Mi 10 et le Mi 10 Pro ne semblent avoir rien de vraiment exceptionnel (écran incurvé, scanner d’empreintes intégré à l’écran, etc.). Cependant, comme d’habitude, Xiaomi a dopé les fiches techniques de ses flgships.

Les caractéristiques du Mi 10 et du Mi 10 Pro

Les deux appareils utilisent un écran OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une fréquence d’échantillonnage tactile de 180 Hz et une résolution FHD+ (2340 x 1080). Si le Mi 10 et le Mi 10 Pro semblent avoir le même écran, il est à noter que la version Pro offre quelques améliorations, comme une luminosité maximale plus élevée.

Sous le capot, les deux appareils cachent un processeur Snapdragon 865, qui est actuellement le meilleur SoC Snapdragon disponible sur le marché pour les appareils Android. La mémoire RAM varie selon le modèle et la version, et les deux modèles peuvent avoir jusqu’à 12 Go.

En ce qui concerne la connectivité, le Mi 10 et le Mi 10 Pro prennent en charge la 5G, le Wifi 6 ainsi que le Bluetooth v5.0.

En revanche, les deux smartphones ont des batteries et des technologies de recharge sans fil différentes :

Le Mi 10 a une batterie de 4 780 mAh, qui peut être chargée à 30W avec un câble, à 30W avec un socle de recharge sans fil, et à 10W via la recharge sans fil inversée

Le Mi 10 Pro, quant à lui, a une batterie de 4 500 mAh, qui est compatible avec la recharge sans fil 50W avec un câble, la recharge sans fil 30W et la recharge sans fil inversée à 10W

Le Mi 10 et le Mi 10 Pro ont une caméra frontale de 20 mégapixels. En revanche, les deux appareils n’ont pas la même combinaison de capteurs sur le dos :

Le Mi 10 a une caméra principale de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels, une caméra macro de 2 mégapixels ainsi qu’un capteur de profondeur de 2 mégapixels

Le Mi 10 Pro a aussi une caméra principale de 108 mégapixels, mais celui-ci est accompagné d’un ultra grand-angle de 20 mégapixels, d’une caméra de 12 mégapixels pour les portraits, ainsi qu’un téléobjectif de 8 mégapixels.

Disponibilité et prix

Pour le moment, Xiaomi n’a annoncé ses nouveaux smartphones que pour la Chine. Normalement, la marque chinoise devait présenter le Mi 10 et le Mi 10 Pro en Europe, le 23 février, à l’occasion du Mobile World Congress de Barcelone. Mais comme ce salon a été annulé, la conférence de Xiaomi a été repoussée. Xiaomi devait détailler les prix et la disponibilité de ces nouveaux smartphones sur le vieux continent durant cette seconde conférence.

En tout cas, en Chine, d’après le site XDA, le prix du Mi 10 varie entre l’équivalent de 526 euros pour une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et l’équivalent de 618 euros pour une version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Quant au Mi 10 Pro, son prix en Chine varierait entre l’équivalent de 657 euros pour une version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, et l’équivalent de 789 euros pour une version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Le Mi 10 Pro est provisoirement le roi de la photo et de la vidéo sur mobile

Le Xiaomi Mi 10 Pro a déjà été testé par le laboratoire DXOMark et visiblement, celui-ci a été très impressionné par les caméras et le traitement d’images proposés par le nouveau haut de gamme.

Après avoir testé cet appareil, le labo a accordé une note de 124 à celui-ci (moyenne entre la photo et la vidéo), ce qui fait du Mi 10 Pro l’actuel roi de la photo et de la vidéo sur mobile.

Le nouveau flagship de Xiaomi se place devant le Mate 30 Pro 5G de Huawei, l’iPhone 11 Pro ou encore le Galaxy Note 10+.

En revanche, DXOMark n’a pas encore testé le Samsung Galaxy S20 Ultra, ce qui fait que celui-ci n’est pas encore dans le classement.