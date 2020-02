Précommande Galaxy S20 : comment l’acheter au meilleur prix ?

Samsung aura eu du mal à préserver le mystère autour de ses Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. La nouvelle génération de smartphones du fabricant coréen a fait très forte impression, et ces derniers se positionnent incontestablement comme des références sous Android pour l’année à venir. Dès lors, où acheter et précommander son Galaxy S20 de Samsung au meilleur prix ?

Comme vous pouvez le voir dans le tableau des meilleur prix pour le Samsung Galaxy S20 ci-dessus (les tableaux de prix des modèles S20+ et S20 Ultra sont plus bas dans l’article), tous les sites offrent pour la phase de précommande le même tarif. Compte tenu du prix annoncé pour ce téléphone, le prix est plutôt un bon compromis. Ci-dessous, le lien pour acheter le Galaxy S20 (4G et 128 Go) au meilleur prix :

Précommander le Galaxy S20

Le Galaxy S20, le meilleur rapport qualité prix ?

Samsung aura été l’un des premiers fabricants de smartphones premium à se lancer sur le créneau de la 5G. Toute la nouvelle gamme de téléphones Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra en précommande sont disponibles en version 4G ou 5G, avec un supplément de 100€ pour cette dernière. Si la France est encore en retard sur la 5G, nulle ne doute que les offres des grands opérateurs devraient bientôt inclure la 5G, pour profiter au maximum d’un contenu très haute définition.

Si Samsung a énormément communiqué sur la 5G pour sa nouvelle génération de smartphones, les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra ne s’arrêtent pas là. Au niveau des performances globales, ils se distinguent également à plusieurs niveaux. En optant pour une précommande de Samsung Galaxy S20, vous bénéficierez d’un écran AMOLED magnifique de 6,2″ (6,7″ pour le S20+ et 6,9″ pour le S20 Ultra).

Le géant coréen met la barre très haute en proposant pour son écran un taux de rafraichissement de 120 Hz – ce qui le place comme l’écran de smartphone le plus premium du marché – similaire à ce qu’on voit sur l’iPad Pro. Quand on sait que le fabricant équipe de nombreux autres acteurs sur le marché avec ses écrans (dont Apple), on a de quoi être rassuré sur ces Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra en précommande.

Pour comprendre l’excellent rapport qualité prix de ces Galaxy S20, il faut également comprendre la puissance de ces appareils. Ils sont tous équipés du dernier processeur Snapdragon 865 de Qualcomm, ce qui assure une latence minime – idéale pour ceux qui apprécient les jeux sur leur mobile. A noter qu’ils tournent sous Android 10.0 avec la sur-couche du fabricant, One UI 2.

Au niveau de la photo, Samsung a fait de nouveaux efforts pour les Galaxy S20 en précommande. Alors même que le coréen se positionnait déjà très fort avec la précédente génération, il se positionne aujourd’hui encore un peu plus parmi les meilleurs. On retrouve un triple capteur sur le Samsung Galaxy S20, et un quadruple sur les S20+ et S20 Ultra. Pour ce dernier, on retrouve capteur principal de 108 Mpx, un zoom x10 de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un capteur ToF. Toute la gamme est capable de filmer en 8K. Impressionnant.

Avant de passer au meilleur prix pour le Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, terminons avec le capteur photo selfie. Pour les modèles S20 et S20+, on retrouve un capteur de 10 MPx d’excellente qualité. Pour la version S20 Ultra, le coréen a – encore une fois – vu très grand puisque c’est un capteur de 40 MPx qui est intégré. Bref, des bombes de puissances ces Galaxy S20, avec un prix à la précommande qui ne surprend pas vraiment.

Passons désormais à la dernière partie : comment acheter et où passer une précommande pour les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra de Samsung ? Alors que le fabricant a annoncé des précommandes dans la foulée de l’officialisation des smartphones, la date de lancement ne sera que plus tard. Il faudra attendre le 13 mars prochain pour pouvoir enfin tenir cette nouvelle génération dans ses mains.

Où acheter le Galaxy S20, à quel prix ?

En ce qui concerne le prix du Samsung Galaxy S20 il est de 909€ pour la version 128 Go en 4G. Il faudra rajouter 100€ de plus pour bénéficier du Galaxy S20 avec compatibilité 5G. Au niveau des coloris, le nouveau smartphone arrive en gris, bleu et rose.

Le modèle grand format, le Samsung Galaxy S20+, est disponible en précommande au prix de 1009€ en version 4G (128 Go), et 1109€ pour le modèle 5G. Encore une fois, étant donné que la couverture 5G est très limitée en France, vous trouverez le meilleur rapport qualité prix sur le Samsung Galaxy S20+ 4G. Les coloris sont exactement les mêmes que pour le S20.

Précommander le Galaxy S20

Le Samsung Galaxy S20 Ultra, le plus premium de la nouvelle génération du fabricant est au prix de 1359€ pour 128 Go de stockage, et 1559€ pour 512 Go de stockage. A noter que ce dernier ne vient que dans une version 5G (qui elle-même est évidemment compatible avec la 4G). Il n’y a donc pas de prix avantageux pour un Galaxy S20 Ultra en 4G.

Ci-dessous, vous trouverez un comparatif de meilleur prix pour les Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. Ces tarifs sont mis à jour en temps réel selon les tarifs en vigueur chez les différents marchands que nous avons sélectionné. Évidemment, pendant la phase de précommande, les Galaxy S20 sont affichés au même prix partout sur internet.

Meilleur prix Galaxy S20 128 Go 4G :

Meilleur prix Galaxy S20+ 128 Go 4G :

Meilleur prix Galaxy S20 Ultra 128 Go 5G :

Nous vous invitons vraiment à précommander et acheter le Galaxy S20 de Samsung au meilleur prix, et au plus vite. Tous les marchands offrent non seulement une paire de ses derniers écouteurs sans fil, les Buds + (valeur : 169€) pour tout achat avant le 8 mars, mais il faut aussi savoir que leur stock est limité. Plus vous passez votre précommander de Galaxy S20, S20+ ou S20 Ultra tard, plus le risque de se faire livrer plus tard est élevé.

Quel que soit le marchand chez qui vous achetez un Samsung Galaxy S20, vous avez toujours la possibilité de retourner le produit grâce à une période de rétraction. Par exemple, dans le cas d’une précommande de Galaxy S20 chez Cdiscount, ou Fnac Darty, vous avez 15 jours pour changer d’avis et obtenir un remboursement intégral. C’est donc une sécurité, même si vous achetez le Galaxy S20 au meilleur prix.