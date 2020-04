Xiaomi dévoile les smartphones de la série Redmi Note 9

Après avoir présenté ses nouveaux smartphones haut de gamme, le Mi 10 et le Mi 10 Pro, Xiaomi enchaîne avec les appareils abordables de la marque Redmi. Cette catégorie est très importante pour la marque chinoise. Grâce leurs prix abordables et leurs fiches techniques intéressantes, certains modèles Redmi Note font partie des smartphones les plus populaires dans le monde. Dans un précédent article, nous évoquions le fait que le Redmi Note 7 faisait partie des smartphones les plus populaires en 2019. Et récemment, Xiaomi a révélé que durant le dernier trimestre 2019, le Redmi Note 8 et le Redmi Note 8 Pro faisaient partie des modèles les plus vendus.

Aujourd’hui, Xiaomi a révélé les successeurs du Redmi Note 8 et du Remdi Note 8 Pro. Comme d’habitude, la marque a fait plusieurs lancements (par exemple, la série Redmi Note 9 a déjà été lancée en Inde), et les noms ou les caractéristiques des modèles peuvent varier selon les marchés. Mais la présentation de ce 30 avril marque l’officialisation mondiale de ces nouveaux smartphones abordables. Les modèles qui ont été révélés par le constructeur durant cet événement en ligne sont le Redmi Note 9 et le Redmi Note 9 Pro (le Redmi Note 9S était déjà disponible en précommande en France depuis quelques jours). Ceux-ci seront commercialisés à partir de mi-mai.

Avec le Redmi Note 9 et le Redmi Note 9 Pro, Xiaomi garde la formule qui a fait le succès de Redmi dans le monde, mais a apporté de nombreuses améliorations. En ce qui concerne le design, ces appareils pourraient facilement être confondus avec des modèles haut de gamme, grâce à la coque incurvée, et à l’écran borderless sur lequel un trou est percé pour la caméra frontale. De plus, ces deux appareils sont protégés par du verre Gorilla Glass 5, qui assure une résistance aux chocs et aux rayures. Sur le Redmi Note 9 Pro, le scanner d’empreintes digitales est sur la tranche de l’appareil, tandis que sur le Redmi Note 9, celui-ci se trouve sur le dos.

Redmi Note 9 Pro : une caméra de 64 mégapixels et un processeur Snapdragon 720G

Comme son nom le suggère, le Redmi Note 9 Pro coûte plus cher que le Redmi Note 9, mais sa fiche technique est aussi plus intéressante. L’appareil a un écran de 6,67 pouces avec un ratio de 20 :9. Sous le capot, on a un processeur Snapdragon 720G, qui a été conçu pour les appareils milieu de gamme dont les performances se veulent proches de celles de celles de modèles premium.

Sur le dos de cet appareil, Xiaomi a placé un ensemble de 4 caméras : une caméra principale de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un macro de 5 mégapixels, et un quatrième capteur pour la profondeur. En façade, il y a une caméra de 16 mégapixels.

Et comme il s’agit d’un Redmi Note, l’autonomie est importante. Le Redmi Note 9 Pro a une batterie de 5 020 mAh qui, d’après le constructeur, peut tenir deux jours. L’appareil est compatible avec la recharge rapide 30W qui permet de passer de 0 % à 50 % en 30 minutes.

Redmi Note 9 : une caméra de 48 mégapixels et un processeur Helio G85

Le Redmi Note 9, quant à lui, a un écran de 6,53 pouces, qui affiche une résolution FHD+. Sous le capot, l’appareil a un processeur Mediatek Helio G85 pour les appareils milieu de gamme. Et sur le dos, le Redmi Note 9 a un ensemble de 4 caméras : un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle, un capteur de profondeur et un macro. En façade, il y a une caméra de 13 mégapixels.

Comme le Redmi Note 9 Pro, le Redmi Note 9 a une batterie de 5 020 mAh qui permettrait d’avoir plus de deux jours d’autonomie. L’appareil est compatible avec la recharge rapide 18 W.

avec le Redmi Note 9S, ces deux nouveaux appareils sont les potentiels best-sellers de Xiaomi pour 2020. Le Redmi Note 9S coûte 249,90 euros en France. Les prix du Redmi Note 9 et du Redmi Note 9 Pro dans l’Hexagone ne sont pas encore connus.