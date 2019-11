Xiaomi investi dans l’un des principaux concurrents de Tesla

XPeng Motors, une startup chinoise spécialisée dans les véhicules électriques, se présente comme l’un des principaux concurrents de Tesla. Cette entreprise est soutenue depuis ses débuts par Alibaba et Foxconn, et vient de tout juste de levé 400 millions de dollars, en choisissant Xiaomi en tant qu’investisseur stratégique.

« Xiaomi Corporation et XPeng Motors ont réalisé des progrès significatifs grâce à une collaboration approfondie dans le développement de technologies reliant les smartphones et les voitures connectées. Nous pensons que cet investissement stratégique renforcera encore notre partenariat avec XPeng pour faire progresser l’innovation dans le domaine du matériel intelligent et de l’IoT » estime le CEO de Xiaomi, Lei Jun.

XPeng Motors n’a pas communiqué à propos de sa valorisation, cependant une source proche de l’entreprise explique que la valeur est nettement supérieure par rapport aux 25 milliards de yuans qu’elle avait déclarés en août 2018. De plus, il semblerait que le constructeur chinois ait également récolté plusieurs milliards de yuans auprès de China Merchants Bank, China CITIC Bank et HSBC, cependant XPeng Motors n’explique pas en détail ce que signifie « plusieurs milliards ».

Cette levée de fond arrive alors que XPeng se prépare à lancer sa berline électrique P7 au printemps 2020. Les livraisons des P7 devraient commencer au deuxième trimestre de 2020. La société chinoise a commencé à livrer son SUV G3 en décembre dernier, et comptait près de 10 000 ventes en juin. Depuis, XPeng a lancé une version améliorée de ce SUV.

L’entreprise envisage également de se lancer en bourse, cependant, rien de concret pour le moment. XPeng préfère se concentrer sur ses activités principales, comme le développement de sa P7. Il est fort probable que ce véhicule soit dans un premier temps consacré au marché chinois, mais XPeng pourrait dans les mois suivant ce lancement déployer ses ventes à l’international. Nous pourrons voir à ce moment si ce constructeur peut se montrer comme étant un véritable concurrent pour les entreprises occidentales.