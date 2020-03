Xiaomi lance les Mi 10, Mi 10 Pro et Mi 10 Lite 5G, son nouveau trio infernal

Après Huawei, c’était au tour de son compatriote Xiaomi de présenter ses nouveaux smartphones pour l’Europe. Pas de surprise puisque le constructeur officialisait déjà ses Mi 10 et Mi 10 Pro en février dernier lors d’une conférence chinoise. La keynote européenne devait quant à elle se tenir au MWC de Barcelone. Mais voilà, coronavirus.

Comme Huawei, Xiaomi a dû revoir ses plans et diffuser une conférence en direct sur Youtube. L’occasion de rappeler à quel point ses Mi 10 et Mi 10 Pro sont amazing et wonderful, mais aussi de révéler leur prix et date de disponibilité sur le Vieux Continent. Et comme la mode est aux trios, Xiaomi en a profité pour lancer un troisième smartphone, le Mi 10 Lite, moins musclé mais beaucoup plus abordable.

Mi 10 et Mi 10 Pro : Xiaomi met la pression à Samsung, Apple et Huawei

En 2019, Xiaomi montrait déjà son savoir-faire avec le Mi 9, un modèle aux caractéristiques haut de gamme pour un prix plus abordable que la concurrence. Cette année, le géant chinois adopte les codes du marché et propose lui aussi un duo : Mi 10 et Mi 10 Pro auront la lourde tâche de venir chatouiller Samsung, Apple et dans une moindre mesure Huawei.

Xiaomi ne fait aucune concession et propose le top de la technologie actuelle. Derrière leur design en verre très soigné, le Mi 10 et le Mi 10 Pro camouflent des composants dernier cri : processeur Snapdragon 865 (25% plus rapide, jusqu’à 35% moins énergivore), système de refroidissement LiquidCool, jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 , 256 Go de stockage UFS 3.0 minimum, Bluetooth 5, WiFi 6 et bien sûr 5G.

Cerise sur le gâteau, deux haut-parleurs stéréo délivrent (selon Xiaomi) un son exceptionnel. Des propos confirmés par DxOMark Audio qui a attribué la meilleure note au Mi 10 Pro. Nous vérifierons tout cela lors de notre test.

Une charge et ça repart !

Pour fournir assez d’énergie à tout ce beau monde, une batterie de 4780 mAh alimente le Mi 10 (4500 mAh pour le Pro). Tous deux s’accompagnent du trio magique recharge rapide, sans fil et inversée. Xiaomi repousse même les limites en offrant des performances remarquables pour chaque système de charge.

Ainsi, il fournit un chargeur filaire de 50 W dans la boîte du Mi 10 et du Mi 10 Pro. Il peuvent également reprendre des points de vie grâce à un chargeur sans fil 30 W. La charge inversée, elle, atteint les 10 W.

Ecran TrueColor 90 Hz

Pour tenir la comparaison face aux ténors du marché, Xiaomi équipe ses Mi 10 et Mi 10 Pro d’écrans AMOLED de 6,67 pouces avec définition Full HD+. Il adoptent la mode du poinçon (particulièrement discret ici), disposé sur le coin supérieur gauche. La principale nouveauté réside dans leur taux de rafraichissement de 90 Hz.

Les deux dalles adoptent la technologie TrueColor promettant « le plus haut niveau de précision des couleurs de l’industrie » ainsi qu’une luminosité de 1120 nits sur le Mi 10 et 1200 nits sur la version Pro.

Un smartphone pour les vidéastes

« Lumières, caméra, action ! ». C’est par ces mots que Xiaomi a introduit la présentation de la partie photo/vidéo de ses nouveaux smartphones. Le géant chinois affronte Samsung de manière frontale en axant son travail sur la photo, bien sûr, mais également sur la vidéo.

Comme les Galaxy S20, le Mi 10 Pro peut filmer jusqu’en 8K à 30 im/s. Xiaomi a développé plusieurs modes de prise de vue permettant de stimuler votre créativité. Au programme : des vidéos en mode portrait, Color focus (arrière-plan gris, sujet coloré), Vlog et Slow-motion. Un mode Pro complète l’ensemble et saura séduire les vidéastes.

La guerre de la photo aura bien lieu

Xiaomi met aussi le paquet sur la photo en équipant ses deux modèles d’un quadruple module. Tous deux embarquent le même capteur principal de 108 mégapixels (objectif grand angle f/1,7) avec stabilisation optique. Les autres capteurs diffèrent. Le Mi 10 dispose en plus d’un ultra grand-angle 12 mm f/2,4 (capteur de 13 mégapixels), d’un objectif macro f/2,4 (capteur de 2 mégapixels) et d’un objectif chargé de la profondeur de champ f/2,4 (capteur de 2 mégapixels). Le Mi 10 Pro, lui, embarque (en plus du capteur principal) :

un ultra grand-angle : 13 mm f/2,2 ; capteur de 20 mpxls

un téléobjectif zoom hybride 10x : f/2 ; capteur de 8 mpxls (1.0µm) stabilisation optique, auto-focus laser

un objectif dédié aux portraits : f/2, capteur de 12 mpxls (1/2,55’’ ; 1.4µm) ; zoom optique x2

L’ensemble s’accompagne bien évidemment d’une bonne dose d’intelligence artificielle promettant les meilleures photos jamais vues sur smartphone. A voir. En attendant notre test, DxO Mark a délivré sa meilleure note au Mi 10 Pro le propulsant devant les Galaxy S20, Mate 30 Pro et iPhone 11 Pro.

Xiaomi hausse le ton… et les prix

Reconnu pour l’excellent rapport qualité-prix de ses produits, Xiaomi franchit cette année un nouveau cap. Le constructeur hausse le ton mais aussi les prix. Mi 10 et Mi 10 Pro viennent se frotter aux meilleurs du marché sur la plan tarifaire. Voyez plutôt :

Le Mi 10 sera disponible dès le 7 avril 2020 pour 799 euros (écouteurs Mi True Wireless offerts pour toute précommande)

(écouteurs Mi True Wireless offerts pour toute précommande) Le Mi 10 Pro sera commercialisé lui aussi le 76 avril 2020 au prix de 999 euros (écouteurs Mi True Wireless offerts pour toute précommande)

S’il ne franchit pas la barre de 1000 euros (contrairement à ses concurrents qui repoussent toujours les limites), Xiaomi s’en rapproche dangereusement. La stratégie peut sembler risquée, sauf si on considère que le géant chinois souhaite prendre la place de son compatriote Huawei contraint de se passer des services Google.

Mi 10 Lite 5G : moins musclé, deux fois moins cher

Malgré cette montée en gamme, Xiaomi reste fidèle à sa réputation. En fin de conférence, le constructeur dévoilait le Mi 10 Lite 5G, un modèle moins musclé mais aussi deux fois moins cher que le Mi 10. Objectif : rendre accessible la 5G au plus grand nombre.

Ne vous fiez pas à son prix de 349 euros, le Mi 10 Lite 5G est loin d’être mauvais (sur le papier). Derrière son format fin et léger (192 g) se cache un modèle répondant aux standards de début 2020. Ecran AMOLED TrueColor de 6,57 pouces, lecteur d’empreintes sous l’écran, système de refroidissement liquide, batterie de 4160 mAh : sa fiche technique reste plus que correcte.

Forcément Xiaomi a dû faire quelques sacrifices, en commençant par la puissance. Avec son processeur Snapdragon 765G, le Mi 10 Lite 5G n’atteindra pas les performances de ses grands frères. Mais le profil « gaming » de sa puce contentera la majorité des utilisateurs.

Xiaomi fait d’autres concessions : la charge rapide maximale passe à 20 W, le quadruple capteur photo est moins musclé (capteur principal de 48 mégapixels) et il ne dispose pas des mêmes talents en vidéo que le Mi 10 et le Mi 10 Pro. Logique.

Néanmoins, difficile de trouver un produit aussi séduisant sur la papier au prix de 349 euros. Il sera disponible courant mai 2020.