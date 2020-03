Test Mi 9 de Xiaomi : un smartphone surpuissant et peu cher

Si vous voulez voir un test du Mi 9 en vidéo, je vous l’ai préparé sur la chaine YouTube de Presse-citron. Je vous ai mis le lien ci-dessous. Pour ceux qui veulent voir mon test version écrite, il faudra aller plus bas sur cette page. Je vous y présente mes impressions après plusieurs semaines d’utilisation de ce téléphone du fabricant chinois. Clairement un blockbuster en 2019 (et probablement en 2020), le Mi 9 a un réel potentiel.

Design et hardware du Mi 9

Xiaomi aime marquer les esprits depuis son arrivée en Europe, et les choix du Mi 9 au niveau technique le confirment. C’est l’un des tout premiers modèles à faire tourner le Snapdragon 855, et les performances sont largement au rendez-vous. En faisant tourner Antuntu, mon modèle (6 Go de RAM et 64 Go de stockage) récolte un score de 366 484, là où mon Mate 20 Pro atteignait les 262 748 points. Son concurrent le plus proche en termes de tarif, le Honor View 20, obtient un score similaire à celui du Mate 20 Pro, ce qui est logique comme il tourne aussi sous le Kirin 980 (processeur développé en interne par Huawei).

Bref, dans le test du Mi 9, j’ai découvert que ce smartphone était une bête, tout simplement. Vous avez l’assurance d’avoir un smartphone avec une longue durée de vie, tant la puissance du Snapdragon 855 est flagrante. Il est également bien plus puissant que le Samsung Galaxy S10+, faute à l’intégration de la puce Exynos en lieu et place du Snapdragon pour les modèles européens.

Au quotidien, aucun ralentissement sur ce Xiaomi Mi 9 pendant mon test (hormis dans certains cas dus au capteur d’empreinte sous l’écran), l’OS est très réactif, et les jeux gourmands à l’instar des PUBG ou Fortnite tournent facilement avec les graphismes au maximum.

Petit défaut, et par rapport au Honor View 20, le modèle français de base est livré avec 64 Go de stockage contre 128 Go pour son concurrent. Le Xiaomi Mi 9 ne propose pas d’extension avec une microSD, par contre le slot double SIM est bien de la partie.

Pour continuer mon test du Mi 9, je passe au design. L’écran AMOLED de 6,39″ est tout bonnement excellent, avec un rendu des couleurs fidèles et une belle luminosité. Le ratio écran/corps est bon avec 85,2%, et le Mi 9 utilise un verre Gorilla Glass 6 à l’avant, ce qui le protège des rayures. La marque a fait le choix d’une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra avant, et ce Mi 9 rappelle fortement le OnePlus 6T quand on regarde la face avant.

Écran troué comme le View 20 ou les nouveaux S10, goutte d’eau ou slider ? Chacun ses goûts !

Le Xiaomi Mi 9 offre, comme la majorité des derniers smartphones du marché, un grand format avec des dimensions de 15,75 x 7,47 x 0,76 cm. Il est cependant plus léger que le Honor View 20 avec un poids de 173 grammes sur la balance. Comme la majorité des smartphones récents, le Mi 9 n’embarque pas de port Jack. C’est dommage, mais cela ne me rebute pas dans mon test du Mi 9.

Lors de sa conférence, Xiaomi a beaucoup insisté sur le design de l’arrière de son nouveau modèle. Les versions colorées (bleu et violet) proposent des dégradés de lumière, quand le modèle noir (que j’ai eu en test) propose un dos assez sobre et forcément soumis aux traces de doigts (comme beaucoup de téléphones).

Avec ce Mi 9, Xiaomi propose son premier capteur d’empreinte sous l’écran. Il fonctionne aussi bien que les autres modèles que j’ai eus en main, avec quelques tentatives infructueuses de temps en temps. La reconnaissance du visage (simple) est aussi de la partie, comme sur la plupart des modèles. Encore un point positif dans ce test du Mi 9.

Xiaomi a aussi choisi de proposer un dos un petit peu incurvé, qui facilite largement la prise en main, et le smartphone n’est pas du tout glissant, en comparaison avec d’autres concurrents comme le Mate 20 Pro. Il fallait bien faire quelques compromis pour garder un prix contenu, et le son du Mi 9 est bon, mais il ne dispose que de haut-parleurs sur la partie inférieure du smartphone.

Pour résumer simplement, le Mi 9 est une réussite au niveau design, tout en proposant des caractéristiques techniques dignes de smartphones à plus de 1000€. La barre est haute ! Même si le S10 possède un design plus réussi, le Xiaomi Mi 9 est bien plus puissant que ce modèle, vendu deux fois plus cher. Xiaomi est définitivement en train de s’imposer comme l’agitateur du marché des smartphones. Venons-en désormais dans ce test du Mi 9 à son système d’exploitation, MIUI.

OS : MIUI avec ses qualités et ses défauts

Le Xiaomi Mi 9 tourne sous Android Pie 9.0 et la version 10 de MIUI. La vision d’Android de Xiaomi a ses qualités et ses défauts, mais est un excellent point d’entrée pour les utilisateurs d’iOS. Quand un ancien possesseur d’iPhone teste le Xiaomi Mi 9, il n’est pas perdu comme ce peut-être le cas avec d’autres modèles sous Android.

Par contre la navigation par les gestes sous MIUI est bien intégrée et c’est le premier smartphone Android à me convaincre entièrement de supprimer les boutons retour et menu. Un swipe vers le haut pour ramène vers l’accueil, un swipe lent vers le haut ouvre la liste des applications récentes, et des swipes vers la gauche ou la droite vous permettent de revenir à la page précédente.

Le mode sombre est vraiment une réussite, et sera très bénéfique à la longue sur l’autonomie de la batterie de votre Xiaomi Mi 9. Ce que j’aime moins dans MIUI : la navigation dans les réglages, auxquels je n’arrive jamais à m’habituer.

Un bouton physique vous permet de déclencher Google Assistant ou la caméra par exemple. C’est très pratique au quotidien. J’ai choisi de lancer Assistant avec un simple clic, et la caméra arrière avec le double clic.

Un point m’a aussi étonné dans mon test du Mi 9 : la gestion des icônes de notifications. Je ne sais pas si ça vient d’un bug ou non, les icônes de notifications ne restent pas visibles dans la barre d’état en haut du smartphone, ce qui est plutôt gênant, c’est l’une des spécificités d’Android que j’aime le plus. Si vous avez une astuce pour cela, je suis preneur.

Capteur photo du Mi 9

Xiaomi avait mis le paquet dans sa conférence de lancement du Mi 9 sur son capteur de 48 Mpx à l’arrière, couplé à un grand-angle de 16 Mpx et un zoom optique (x2) de 12 Mpx. L’arrivée du capteur de 48 Mpx place le Mi 9 largement devant le Mi Mix 3, et, en bonnes conditions, il peut rivaliser avec des modèles plus haut de gamme.

J’aime beaucoup le rendu du capteur selfie, qui lisse moins le visage que les modèles précédents de la marque. À l’arrière, la combinaison des 3 capteurs vous permet de vous adapter aux conditions et le rendu des photos 48 Mpx en pleine journée sont tout simplement excellents. C’est un vrai point agréable dans notre test du Mi 9.

Le mode nuit s’améliore, mais est toujours loin des smartphones plus haut de gamme comme les Mate 20 Pro ou Pixel 3. Reste que pour un smartphone à moins de 500€, le rapport prix/qualité photo est tout simplement impressionnant. Le triple capteur du Xiaomi Mi 9 est pour moi plus performant que celui de son rival, le Honor View 20, pourtant déjà excellent.

Pour la partie vidéo, Xiaomi progresse aussi et les films en 4K sont de très bonne facture, et la stabilisation fonctionne plutôt bien. Bref sur la photo, Xiaomi réussit encore à impressionner.

Autonomie

Avec ses 3300 mAh de batterie, on pouvait s’interroger sur l’autonomie de ce Xiaomi Mi 9. Au quotidien (et mon usage est intensif), il tient très bien la distance, et passer la journée est un jeu d’enfant. D’autant plus que Xiaomi a prévu une botte secrète : son chargeur sans-fil.

Vendu à part, il permet une recharge sans-fil de 20W. C’est beau sur le papier, mais qu’en est-il dans les faits ? Le Mi 9 est capable de recharger 70% de sa batterie en à peine 30 minutes, et c’est plus que pratique au quotidien. Mon habitude avec les smartphones est de les laisser branchés toute la nuit. Avec le Xiaomi Mi 9, j’ai fait autrement et je le chargeais qu’en cas de besoin.

J’ai donc placé le chargeur dans mon salon, et je l’utilise tous les un jour et demi en général. En quelques minutes la batterie remonte rapidement et c’est parfait. Le seul défaut que j’ai trouvé à ce chargeur est qu’il embarque un ventilateur (pour évacuer la chaleur), il ne sera donc pas idéalement placé sur la table de chevet comme il souffle de temps en temps (le bruit est minime).

Mais quelle belle surprise d’avoir enfin un vrai chargeur rapide sans-fil. Le chargeur sans-fil et le bloc de 20 W sont offerts si vous optez pour le modèle 6 Go + 12 Go de stockage.

Test Xiaomi Mi 9 : mes impressions

Le test du Honor View 20 m’avait mis une petite claque, le test du Mi 9 une grosse. Les smartphones abordables sont vraiment de plus en plus aboutis, et ce Mi 9 ne déçoit sur aucun point. En investissant aujourd’hui, vous êtes sûr d’avoir un smartphone qui ne sera pas obsolète sur les caractéristiques techniques avant longtemps.

Le triple capteur à l’arrière améliore largement la qualité des photos, l’autonomie est excellente, et le design réussi. Pour toutes les personnes qui cherchent aujourd’hui à acheter un smartphone, le choix est large, et les excellents modèles nombreux. Ci-dessous, vous trouverez nos tests des modèles de moins de 500€ en confrontation directe avec ce Mi 9 de Xiaomi.

Ses maigres défauts sont l’absence de port jack, MIUI qui ne plaira pas à tout le monde, et un mode nuit un peu en retrait. Reste que, pour un smartphone vendu moins de 500€, l’intégration de spécificités comme le processeur Snapdragon 855 ou un capteur d’empreinte sous l’écran est une vraie prouesse. Xiaomi est réellement en train de changer le marché, et propose désormais des smartphones aboutis, avec un prix souvent très juste, ce qui est un vrai point fort de ce test du Mi 9.

