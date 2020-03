Huawei P40 Pro vs Huawei P40 : comparatif et différences

Jeudi 26 mars 2020, 14 heures. Le CEO de Huawei, Richard Yu, prend la parole et dévoile d’emblée sa nouvelle gamme de téléphones mobiles dédiés aux plus exigeants : les P40, P40 Pro et P40 Pro+. Nous ne reviendrons pas sur les spécificités de ce dernier, qui avec ses 1 399 euros vise clairement un public plus aisé. En revanche, on peut facilement hésiter entre le P40 et P40 Pro qui viennent concurrencer directement Samsung et sa famille de S20, que nous avons déjà décortiquée juste ici.

Dévoilés quelques semaines après les appareils de la société sud-coréenne, ceux de son homologue chinois risquent en effet de convaincre les mêmes clients en Europe, et tout particulièrement en France. Mais quels sont leurs points forts, et pourquoi avoir décliné les P40 en plusieurs éditions ? En réalité, tout semble se jouer au niveau des composants.

Comparatif des caractéristiques des P40 et P40 Pro

Pour l’OS, pas besoin de tergiverser : on profite de la dernière mouture d’Android 10, à laquelle Huawei a rajouté sa surcouche personnalisée : EMUI. Les vraies différences se situent en fait du côté des différentes pièces intégrées dans la structure des téléphones, le constructeur ayant préféré offrir la même qualité de service aux clients peu importe leur choix. Seul point négatif : avec ce fabricant, pas de Play Store ni d’applications Google ! Les .APK restent bien sûr installables, mais depuis une manipulation de sources inconnues qui n’est pas donnée à tout le monde, et vous ne pourrez pas utiliser vos comptes Google pour vous connecter par exemple.

Design

Commençons par le plus remarquable au premier abord : le format. Évidemment, sur un mobile à plus de 700 euros, on ne peut pas se permettre d’être déçu, sachant qu’un tel compagnon vous suivra au quotidien si vous le choisissez. Mais en résumé, imaginez un mélange entre les tranches d’un iPhone XS et celles du flagship le plus récent de Samsung, agrémenté de céramique et de verre, et vous obtenez le P40.

Que ce soit au niveau des matériaux utilisés, des tranches, de l’ergonomie globale ou des dimensions, ce dernier est en fait quasiment identique au P40 Pro, même si les coutours sont plus fin sur le Pro. Mais comme son nom l’indique, celui-ci offre tout de même des avantages par rapport à son petit frère, qui se remarquent du côté de l’encombrement. Le bloc photo est donc un peu plus imposant, tout comme le poids, qui gagne 28 grammes. Logiquement, le form-factor est ainsi dédié aux grandes paumes avec 8,95 x 72,6 x 158.2 mm. Plutôt que de jouer sur le ratio taille/écran, Huawei aura finalement choisi de rajouter près d’un centimètre de longueur.

Écran

La dalle du Huawei P40 le classe au rang des phablets, avec 6,1 pouces au compteur, contre 6,58″ pour le P40 Pro. Le confort des joueurs ou sérievores sera par conséquent amélioré avec la version la plus chère, puisque la définition suit avec 2 640 x 1 200 pixels (441 ppi) contre 2 340 x 1 080 pixels (soit 442 ppi). Le duo table sur la technologie OLED, qui consomme moins d’énergie que le LCD grâce à une extinction des diodes pour afficher la couleur noire.

Quant au taux de rafraîchissement, il est là aussi plus avantageux chez le P40 Pro avec 90 Hz contre « seulement » 60 Hz pour le P40. En somme, si vous avez l’intention de devenir un as du gaming sur smartphone mais que vous ne voulez pas passer par la case Asus ROG, votre décision se portera clairement sur la meilleure fréquence d’affichage. Autrement, que ce soit pour chiller sur Netflix ou lors d’une utilisation même intensive, la différence ne devrait pas vraiment se faire sentir.

Des photophones imbattables

Passons aux choses sérieuses pour la marque : la photographie. Huawei a, comme sur la gamme P30, travaillé conjointement avec l’allemand Leica pour concevoir les capteurs des P40 et P40 Pro. Et quand on sait que les véritables APN de cette entreprise sont vendus 1 000 € à vingt-cinq fois plus l’unité, on comprend vite que les lentilles de ces téléphones balaient tout ce qui se fait ailleurs. Reste maintenant à voir dans une vraie utilisation si les P40 et P40 Pro sont véritablement au dessus des Pixel 4, iPhone 11 Pro et S20 Ultra.

Les données techniques en elles-mêmes : les deux modèles disposent d’une caméra frontale conséquente de 32 Mpx, la différence entre le P40 et le P40 Pro réside sur la présence d’un capteur ToF. À l’arrière on retrouve un capteur de 50 mégapixels chacun, avec 16+8 pour le P40 ou 40+12 pour le Pro, qui y rajoute un ToF, déjà vu sur l’iPad présenté cette semaine et qui permet de meilleures applications en réalité augmentée ou pour capturer des portraits avec un arrière-plan plus flou que le visage visé. Évidemment, avec de tels chiffres, on profite aussi de l’ultra grand-angle et d’un zoom optique, 3x sur le P40 ou 5x sur le P40 Pro.

En bref, les images seront bien plus qualitatives en y mettant le prix, mais seuls les véritables aficionados de la nature ou des scènes en extérieur devraient en voir les bénéfices. Pour les autres, la configuration la plus simple devrait suffire sans aucun problème.

Le P40 aussi puissant que le P40 Pro ?

Enfin, parlons du plus important si vous comptez utiliser votre Huawei pendant longtemps et au maximum de ses capacités : les performances. Avec le P40, on a droit à 128 Go de stockage interne, alors que le P40 Pro va jusqu’à 256 Go. Pour le reste, rien ne change : 8 Go de RAM -soit autant que dans un MacBook Air !- et un processeur octocore Kirin 990 compatible avec la 5G, découvert en grande pompe lors de l’IFA de Berlin fin 2019. La puce graphique, quant à elle, est une Mali G76 avec architecture ARM.

Côté son, pas de différence non plus, avec deux haut-parleurs dans chaque appareil. Mais la batterie Li-Po est elle plus fournie chez le plus grand d’entre eux, avec 4 200 mAh au compteur pour le P40 Pro contre 3 800 mAh de moins sur le P40. Le chargement sans fil n’est d’ailleurs pas disponible sur le P40, alors qu’il monte jusqu’à 40 watts sur le Pro. La vitesse pour remplir la pile est ainsi plus rapide que les 22W de l’autre version.

Pour conclure sur la puissance, il n’existe donc pas vraiment d’opposition entre les deux bêtes, car la mémoire est en fait extensible depuis un port pour carte dédiée. Le seul véritable avantage se situera donc sur le temps de chargement, qui convaincra surtout les plus nomades.

Quel budget pour acheter un Huawei P40 ?

Terminons avec un rapide état des lieux. Le Huawei P40 coûte 799 euros, contre 1 099 euros pour le Huawei P40 Pro. Le modèle le moins abordable se démarque surtout par ses qualités de photographe, qui bien qu’anecdotiques pour la plupart des utilisateurs, font quand même exploser la fiche technique, toutefois compensée par une meilleure autonomie (sur le papier) et un plus grand écran. Au jour le jour, les deux smartphones devraient tourner aussi vite l’un que l’autre, rappelant que l’écart de prix de 300€ n’est là que pour satisfaire les plus exigeants.

En somme, si vous n’êtes pas regardant sur le tarif, que vous voulez vous faire plaisir ou visez un usage professionnel, n’hésitez pas et foncez vers le P40 Pro, le + étant vraiment trop cher pour des améliorations du même ordre. Autrement, préférez faire des économies en optant pour le P40, qui ne manque de rien et profite du même savoir-faire asiatique dont la réputation a dépassé son continent.

Voici le tableau des prix, actualisé en temps réel, pour trouver le Huawei P40 Pro le moins cher parmi tous les revendeurs :

Et pour le P40, déjà disponible lui aussi :