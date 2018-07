Xiaomi Mi A2 : le nouveau smartphone sous Android One est disponible

Pour sa conférence à Madrid, Xiaomi a mis les petits plats dans les grand pour la présentation en grande pompe de ses nouveaux smartphones Android One : le Xiaomi Mi A2 et le Mi A2 Lite.

Le géant chinois Xiaomi vient de commercialiser son nouveau modèle de smartphone milieu de gamme : le Xiaomi Mi A2. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Acclamé par la critique à sa sortie, le smartphone Xiaomi Mi A1 avait l’avantage de faire partie du programme Android One. Avec ce partenariat direct avec Google, Xiaomi proposait un smartphone sans surcouche logicielle, des performances honorables et un appareil photo plus que correct.

Fort de ce constat, le Xiaomi Mi A1 fait parti des smartphones les plus populaires en 2018.

Double Appareil Photo et Intelligence Artificielle

Quelque peu en retrait sur le Xiaomi Mi A1, l’appareil photo est désormais la « feature » que le géant chinois souhaite mettre en avant sur son Xiaomi Mi A2.

Le nouveau smartphone de Xiaomi propose ainsi un double capteur à l’image de ce qui est proposé sur l’Phone X d’Apple. Fourni par Sony, ce double capteur photo propose une ouverture f1,75 et une largeur de pixels plus importante. On peut donc s’attendre à des prises de vues de meilleure qualité en basse lumière, ainsi qu’une gamme de couleurs plus large.

Xiaomi déclare également que son appareil photo bénéficiera de l’intelligence artificielle (machine learning). À voir ce que cela apportera dans les faits.

Performance en hausse et écosystème Google

Tout comme le Mi A1, on retrouve le programme Android One sur le Xiaomi Mi A2. Partenariat avec Google oblige, Android One équipe les smartphones compatibles avec les toutes dernières technologies Google. Le Xiaomi Mi A2 se place ainsi dans la catégorie des meilleurs smartphones sur le rapport qualité/prix.

Au coeur du Xiaomi Mi A2, on retrouve un processeur de la famille Snapdragon, le 660, qui est équipé de 8 coeurs cadencés à 2,2GHz. Fort de la nouvelle architecture Kryo 260 CPU, le processeur du Xiaomi Mi A2 affiche un gain de performance de 20 % en comparaison avec la génération précédente (Snapdragon 636). Espérons que ce gain de performances n’importera pas l’autonomie de la batterie. Xiaomi semble serein à ce sujet.

Prix et Configurations du Xiaomi Mi A2

Grande inconnue de l’équation Xiaomi Mi A2, le prix annoncé se révèle extrêmement compétitif. En effet, il faudra compter 249 € pour le modèle de base avec 4 Go de RAM et 32 Go de stockage interne. Le modèle de référence équipé de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne sera disponible au prix de 279 €. Enfin, le Xiaomi Mi A2 dans sa configuration ultime (6GB + 128 Go) se vendra 349 €.

Pour les coloris, il faudra compter sur les désormais classiques coloris Noir et Or. Une version bleue est également prévue pour la sortie du Xiaomi Mi A2. La vente dans les enseignes françaises est fixée pour le 27 juillet, mais Gearbest propose déjà les Mi A2 en stock sur son store. Il est aujourd’hui disponible à 223,72 €

Xiaomi Mi A2 Lite : un modèle encore plus accessible

Xiaomi Mi A2 Lite au meilleur prix Voir l'offre 163,49 € -9%

À l’occasion de sa conférence de lancement du Xiaomi Mi A2, le constructeur chinois a également présenté son fer-de-lance d’entrée de gamme : le Mi A2 Lite.

L’essentiel du Mi A2 Lite

Le Xiaomi Mi A2 Lite représente incontestablement l’entrée de gamme Android One chez Xiaomi. Avec son écran FHD+ de 5.84 pouces et un design repris sur son grand frère, le Mi A2 Lite est dans l’efficacité. Dès lors, on retrouve un double capteur photo de 12 et 5 Mégapixels présent sur l’arrière du téléphone ainsi qu’un capteur d’empreinte digitale pour la sécurité. Du côté de la configuration technique, on retrouve quelques similitudes avec l’autre smartphone de la journée. Ainsi, le Mi A2 Lite sera équipé d’un processeur Snapdragon 625 et d’une batterie de 4000 mAh. La promesse d’une belle autonomie donc.

Prix et versions du Mi A2 Lite

Le Xiaomi Mi A2 Lite sera commercialisé en deux versions :