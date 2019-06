Xiaomi : le Mi Band 4 reste peu cher, même avec son écran couleur

Si Xiaomi fait aujourd’hui partie des leaders du marché des accessoires connectés, c’est grâce à ses bracelets Mi Band. Le principal avantage de ces produits est bien entendu le prix puisque ceux-ci proposent toutes les fonctionnalités basiques que l’on attend d’un bracelet fitness connecté, tout en gardant un prix très raisonnable. Cette année, le constructeur chinois récidive en dévoilant le Mi Band 4, sa nouvelle génération de bracelets connectés.

Un écran tactile en couleur

La principale évolution de ce bracelet connecté par rapport à son prédécesseur est l’écran : en effet, alors que le Mi Band 3 avait un écran tactile monochrome, le Mi Band 4 est quant à lui doté d’un écran en couleur AMOLED (120*240) qui est aussi légèrement plus grand. Cela devrait permettre de mieux profiter des fonctionnalités de l’appareil comme les notifications ou bien le suivi des activités physiques.

D’après nos confrères d’Android Central, le bracelet est équipé d’un accéléromètre à six axes qui détecte automatiquement certaines activités physiques afin de mesurer les performances. Et à l’instar du Mi Band 3, le bracelet Mi Band 4 résisterait également à une immersion jusqu’à 50 mètres de profondeur. La batterie, quant à elle, durerait 20 jours.

Le nouveau bracelet de Xiaomi a été dévoilé en Chine et pour le moment, nous ne connaissons ni les prix ni la disponibilité pour l’Europe. Dans tous les cas, même avec son écran AMOLED en couleur, le bracelet Mi Band 4 devrait conserver un prix très raisonnable lors de son arrivée sur le sol européen : dans l’Empire du Milieu, l’appareil coûte l’équivalent de 25$. Une version avec NFC et avec un assistant vocal coûte un peu plus cher, mais celle-ci ne serait destinée qu’au marché chinois.