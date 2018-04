Pour ceux qui veulent une Box TV 4K accessible, l’offre de Gearbest devrait les intéresser : en effet, la Xiaomi Mi Tv Box y est proposée au prix de 54,93 euros. Il s’agit là d’un produit très complet.

Vous trouverez actuellement sur Gearbest la Xiaomi Mi TV Box à 54,93 euros. Il s’agit d’un media center très complet, d’autant plus que la promotion concerne le modèle international du produit de Xiaomi. Bon à savoir : l’offre comprend un chargeur qui garantit la compatibilité avec les prises électriques européennes.

Caractéristiques techniques de la Xiaomi Mi TV Box

Au niveau de ses caractéristiques techniques, la Xiaomi Mi TV Box embarque un processeur CPU Cortex A53 qui possède quatre cœurs cadencés à 2 GHz. Ces cœurs sont quant à eux doublés d’un GPU Mali-450 et de 2 Go de mémoire vive, format DDR3. La mémoire interne est de 8 Go, ce qui peut paraître un peu limité.

On retrouve toutefois sur l’appareil un module WiFi 802.11 ainsi que le Bluetooth. Il ne faut pas s’attendre à des choses exceptionnelles au niveau de la connectivité, cela restant assez limité dans le domaine. Ainsi, on retrouve sur la Mi TV Box des ports USB en 2.0 ainsi que du HDMI 2.0.

La Xiaomi Mi TV Box à petit prix sur Gearbest

Cette box TV fonctionne avec Android et possède donc les applications Google classiques comme YouTube et le Play Store. On appréciera sa compatibilité avec plusieurs dispositifs de streaming vidéo, parmi lesquels Netflix 4K, TNT via Molotov ou MyCanal. Pour le son, c’est aussi très appréciable.

En effet, la Xiaomi Mi Box TV est équipée de la certification DTS et Dolby Digital Plus. L’offre que propose le chinois dispose aussi d’une télécommande Bluetooth à commande vocale, ainsi qu’un bloc d’alimentation. On appréciera aussi l’esthétique du produit, très discret, qui plus est, avec de toutes petites dimensions qui feront de cette box un produit peu encombrant.

Cette box TV s’exécute sur la dernière Android TV 6.0. Si vous êtes intéressé par cette offre, rendez-vous sur GearBest.com, qui propose d’ailleurs le plein de promotions en ce moment.