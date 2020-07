Xiaomi officialise le Poco M2 Pro, un bijou à moins de 200€

La sous-marque de Xiaomi, Poco, vient d’officialiser son dernier smartphone. Voici donc le Poco M2 Pro. Il s’agit tout simplement d’un Redmi Note 9 Pro, avec quelques évolutions.

Évidemment, il est impossible de confondre la fiche technique du M2 Pro avec celle d’un flagship, toutefois, ce smartphone comme le Pocophone F1, propose de belles qualités à un prix défiant toute concurrence. Pour moins de 200 dollars, le Poco M2 Pro embarque une batterie de 5000 mAh ainsi qu’un chargeur rapide de 33W. Selon le constructeur, le smartphone peut retrouver 50% de sa batterie en seulement 30 minutes.

Équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 720G, ce smartphone a tout d’un grand, mais à très bas prix. En termes de design, il propose un écran LCD 1080p de 6,67 pouces, il est donc assez grand. Par ailleurs, le Poco M2 Pro dispose de 4 capteurs photo : 48 mégapixels en mode principal, 8 mégapixels en mode ultra-large, 5 mégapixels en mode macro et 2 mégapixels en mode profondeur.

Quels seront les tarifs ?

Le M2 Pro propose un capteur d’empreintes digitales directement sur le bouton d’alimentation. Plusieurs versions seront mises en vente, en vert, noir ou bleu, mais surtout avec 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. Évidemment, le Poco M2 Pro dispose d’un emplacement pour y insérer une carte SD afin d’ajouter encore plus de stockage à l’appareil.

Pour la version 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, il faudra compter environ 185 dollars, tandis que la version 6 Go de RAM et 64 Go de stockage seront à 200 dollars et 225 dollars pour 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Comme son prédécesseur, le Poco M2 Pro sera exclusivement disponible pour le marché indien à partir du 14 juillet prochain. Cette décision de se concentrer sur le marché indien pourrait rapidement changer puisque l’Inde commence une campagne anti technologie chinoise et vient de supprimer plus de 60 applications provenant de Chine. Xiaomi est inévitablement concerné par cette décision.