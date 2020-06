Où acheter le Xiaomi Poco F2 Pro au meilleur prix ? Guide

Après l’excellent rapport qualité/prix sur le F1 en 2018, Pocophone et Xiaomi reviennent en 2020 avec le Poco F2 Pro. Il s’agit du premier smartphone 5G de la gamme, qui emporte avec lui une philosophie semblable à celle de son prédécesseur. Au programme, un smartphone pas cher en vue de sa dotation d’équipements, et un écran sans encoche ni poinçon pour intégrer la caméra selfie.

En France, le smartphone vient à peine de sortir mais profite toujours autant des tarifs plus abordables que ceux de ses homologues du segment premium. Si vous hésitez actuellement à changer votre téléphone et que vous cherchez où acheter le Xiaomi Poco F2 Pro, cet article guide d’achat est fait pour vous. Nous allons revenir sur la fiche technique, les avantages et le meilleur prix du Poco F2 Pro.

Dans le tableau comparateur de meilleur prix du Xiaomi Poco F2 Pro affiché ci-dessus, vous pourrez découvrir les meilleurs tarifs pour acheter le dernier Poco F2 Pro pas cher. Nous avons recensé l’ensemble des e-commerçants français vendant le produit, pour vous proposer – en temps réel – le meilleur prix pour acheter le Poco F2 Pro pas cher. Dès lors, où acheter le Poco F2 Pro de Xiaomi au meilleur prix en 2020 ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur ces derniers.

Guide d’achat pour le Poco F2 Pro

Pourquoi acheter un Poco F2 Pro ?

Dans la première partie de notre guide d’achat du Xiaomi Poco F2 Pro, nous allons nous pencher sur une rapide présentation du dernier smartphone de la marque, et ce pourquoi ce dernier est avantageux face à ses concurrents. Ci-dessous, vous allez pouvoir découvrir les avantages avant d’acheter le Xiaomi Poco F2 Pro.

Un écran complètement bord à bord

Débutons cette série d’avantages par évoquer l’écran du Xiaomi Poco F2 Pro, l’un des plus agréables à regarder du marché. La raison pour laquelle cette dalle AMOLED de 6,67 pouces paraît si premium, est parce qu’elle n’y loge pas la caméra selfie. Les équipes de Pocophone et Xiaomi ont décidé de faire migrer la caméra vers un module pop-up placé sur le haut de l’appareil, qui évite ainsi de devoir intégrer une encoche ou un poinçon et donc prendre une partie de la surface de l’écran.

Il s’agit donc d’un écran AMOLED (et plus IPS LCD comme sur son prédécesseur), avec une résolution de 1080×2400 pixels. Il occupe 82,7 % de la face avant du smartphone, et promet une très bonne luminosité maximale de 500 nits. Les plus pointilleux regretteront l’absence d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, mais comme vous allez pouvoir le découvrir, le Poco F2 Pro n’est pas aussi cher que ses principaux concurrents.

Un smartphone 5G moins cher

Point fort du smartphone en vue de son positionnement tarifaire : sa connectivité 5G. Et oui, le nouveau Pocophone F2 Pro est bel et bien un smartphone 5G, qui fonctionne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 865, là encore ce qu’il se fait de meilleur au sein des processeurs du moment. Finalement, le smartphone est puissant et prêt à servir pendant plusieurs années avec l’arrivée de la nouvelle génération du réseau mobile. Sur la partie batterie, pour la même occasion, le Pocophone F2 Pro garde l’état d’esprit du Poco F1 de 2018. Un accumulateur de 4700 mAh est disponible, et la recharge se fait par un chargeur ultra rapide de 30 W.

Un quadruple capteur photo très bon

Comme il est possible de le constater dans ses tests, le nouveau Poco F2 Pro rend agréablement surpris ses utilisateurs au moment de prendre des photos. Le quadruple capteur, placé dans un dispositif circulaire façon OnePlus 7T, est très polyvalent et naturel dans le rendu de ses images. On note la présence d’un objectif principal de 26 mm ouvrant à f/1.9 avec un capteur de 64 MP signé Samsung, mais aussi un objectif ultra grand-angle de 123 degrés avec un capteur de 13 MP. Toujours sur le même module, un capteur zoom est aussi disponible, avec un objectif d’une focale de 50 mm permettant aussi de faire de la macro. Enfin, un capteur de profondeur vient épauler le logiciel, notamment pour le mode portrait.

L’appareil photo profite de la puissance du processeur pour filmer des vidéos jusqu’en 8K. La résolution 4K quant à elle permet d’augmenter notre vidéo à 60 fps, et un ralenti de 960 fps est proposé avec une résolution de 1080p. À l’avant, la caméra selfie est de 20 MP.

Un port jack toujours présent, et c’est rare

Nous ne pouvions pas passer au-dessus en 2020 : le Poco F2 Pro est toujours disponible avec une prise jack pour pouvoir brancher un casque audio. Cet élément est en voie de disparition sur le reste du marché, ce qui peut décevoir une partie des clients. Avec ce Pocophone F2 Pro, choisir entre recharger son smartphone ou écouter de la musique ne se posera plus, tout comme l’obligation d’acheter des écouteurs Bluetooth.

Où acheter un Pocophone F2 Pro, quel prix ?

Venons-en à la partie la plus importante de cet article : où acheter le Xiaomi Poco F2 Pro au meilleur prix ? Rentrons désormais dans le vif du sujet, et comparons les différents sites français pour trouver le meilleur prix pour le Poco F2 Pro. Comme à notre habitude, nous vous proposons un tableau récapitulatif des meilleurs tarifs, en actualisant en live les potentiels bons plans proposés par les e-commerçants.

Acheter le Poco F2 Pro pas cher

À son lancement, le Redmi Poco F2 Pro est disponible au prix conseillé de 599 €, son meilleur prix actuellement proposé est de 529,00 €. Il s’agit d’un positionnement tarifaire relativement bas en vue des prestations du smartphone, et le Poco F2 Pro fait partie des produits les moins chers à proposer un processeur Snapdragon 865, une connectivité 5G et un capteur principal de 64 mégapixels signé Samsung.

Meilleur prix Poco F2 Pro pas cher :

Comme vous pouvez le découvrir ci-dessus, à l’heure actuelle le meilleur prix du Xiaomi Poco F2 Pro est de 529,00 €, Nous tenons à vous signaler que dans la gamme Xiaomi, les smartphones sont sujets à des baisses significatives de leurs prix au fil du temps. Entre les bons plans proposés par les e-commerçants et le plus naturellement dégressif du produit, le Pocophone F2 Pro deviendra moins cher au fil des mois.