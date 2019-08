Xiaomi pourrait sortir un smartphone…à recharge solaire

Si certains constructeurs, dont Xiaomi, ont actuellement pour projet de commercialiser leur premier smartphone pliable, la marque chinoise prévoit de s’attaquer à une nouvelle innovation.

Xiaomi se pose la question de l’autonomie

En effet, le site web Let’s Go Digital explique avoir découvert un brevet dans lequel l’on peut trouver un smartphone équipé d’un panneau solaire. S’il ne s’agit pour l’instant que d’un brevet, il est tout de même intéressant de voir comment Xiaomi pourrait s’intéresser à l’amélioration de l’autonomie des smartphones.

À ce jour, les smartphones disposent globalement d’une batterie leur permettant de tenir une journée ou un peu plus, ce qui est déjà bien, mais qui pourrait effectivement être amélioré dans les années à venir. En ce sens, le brevet de Xiaomi montre un smartphone qui embarque un panneau solaire lui permettant de se charger. Disposé à l’arrière du mobile, il pourrait donc recharger la batterie du téléphone, bien que l’on ne connaisse pas les capacités exactes de ce dispositif.

Pour l’instant, il ne s’agit que d’un brevet, ce qui signifie que le brevet de Xiaomi pourrait ne jamais voir le jour. Néanmoins, il est intéressant de voir comment un constructeur de l’envergure de la firme chinoise se pose la question de l’autonomie des mobiles.

Xiaomi n’est pas le premier constructeur à se tourner vers l’utilisation d’un panneau solaire permettant une meilleure autonomie. En effet, le fabricant Caviar avait dévoilé un smartphone équipé d’un système de ce genre. Néanmoins, l’iPhone X haut de gamme était commercialisé au tarif de… 4 500 dollars.

Lorsque Samsung et Huawei ont révélé qu’ils prévoyaient de concevoir leur premier smartphone, Xiaomi a suivi peu après en révélant qu’il prévoyait de faire de même, sauf que le prix du téléphone serait de 999 dollars et non de 2 000 dollars comme ceux de ses concurrents. Pour rappel, les sorties des deux mobiles pliables sont prévues pour le mois de septembre.