Xiaomi présente la superbe mise à jour MIUI 12 et ses nouveautés

Hier, Xiaomi a présenté la nouvelle version de sa surcouche Android : MIUI 12. Récemment, Xiaomi nous a dévoilé son nouveau dark mode. Vous pouvez dès à présent mettre à jour l’interface pour découvrir les nouvelles fonctionnalités de MIUI 12.

Le constructeur chinois a misé sur davantage d’animations, de ce fait on a réellement l’impression d’interagir avec le smartphone lorsque l’on ouvre une application par exemple. Le fait d’avoir amélioré les animations permet également de réduire le délai entre le passage du mode vertical à horizontal.

Xiaomi inaugure désormais le « Sensual visual design ». Ce courant propre au constructeur chinois devrait mettre en avant les informations essentielles pour l’utilisateur tout en accommodant en mieux l’interface aux angles arrondis des écrans.

D’autres parts, diverses fonctionnalités liées à la protection de la vie privée viennent de voir le jour avec cette mise à jour. Par exemple, en plus d’intégrer les nouvelles fonctionnalités Android 11, MIUI 12 vous permet de voir ce qu’utilise l’application sur laquelle vous êtes en affichant dans la barre d’outils les pictogrammes : appareil photo, microphone ou encore géolocalisation.

Grosse nouveauté pour MIUI 12, la surcouche Xiaomi présente une sorte de mode « incognito » qui permet d’accéder à une application sans dévoiler sa véritable identité ni ses données.

En plus d’avoir déployé plusieurs nouveautés concernant la protection de la vie privée, Xiaomi présente une nouveauté bien pratique qui rend l’expérience utilisateur encore plus agréable. Le mode « Picture in picture » a été amélioré pour devenir « Free windows ». Cette nouveauté permet de consulter le contenu d’une notification dans une fenêtre réduite en laissant la page ou l’app que l’on consultait en arrière plan.

Sans aucun partenariat avec la NASA ou la CNSA, l’ambiance choisie par Xiaomi pour son interface MIUI 2 est martienne. En effet, vous pourrez profiter de nombreux fonds d’écran mettant en scène la planète rouge, mais pas seulement puisque notre Terre est également à l’honneur. Ces fonds d’écran sont interactifs, lorsque vous dérouillez votre smartphone, vous aurez l’impression que la planète se rapproche de vous et vous pourrez ainsi l’explorer sans problèmes.