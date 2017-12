Xiaomi présente les Redmi 5 et Redmi 5 Plus

Xiaomi vient de dévoiler ses deux nouveaux smartphones, les Redmi 5 et Redmi 5 Plus. Dotés d’un format 18 :9, ils seront vendus à partir de 100 €.

La marque chinoise Xiaomi est connue pour ses modèles agressifs proposant de bonnes configurations à des petits prix. Elle va donc finir l’année sur cette même tonalité avec les Redmi 5 et Redmi 5 Plus. Construits au format 18 :9, ils sont plutôt similaires.

Xiaomi Redmi 5 et 5 Plus, le 18:9 à petit prix

Le Redmi 5 propose un écran de 5,7 pouces en HD+ (1440 x 720 px), un Snapdragon 420, de 2 à 3 Go de RAM et 16 ou 32 Go de stockage et une batterie de 3300 mAh. Son grand frère propose lui un écran de 5,9 pouces en Full HD+ (2160 x 1080 px), un processeur Snapdragon 625, de 3 à 4 Go Go de RAM, de 32 à 64 Go de stockage et une batterie de 4000 mAh. Sur les deux modèles, on trouve un capteur photo dorsal de 12 mégapixels et frontal de 5 mégapixels, un lecteur d’empreintes et une connectique micro-USB.

D’un point de vue tarifaire, c’est une offre définitivement très intéressante puisque l’on est sur une configuration qui ressemble à du milieu de gamme, mais à prix cassé. Le Redmi 5 est proposé à 799 yuans (103 €) en version 2 Go de RAM + 16 Go de stockage et à 899 yuans (116 euros) en version 2 Go de RAM + 32 Go de stockage. Le Redmi 5 Plus est vendu à 999 yuans (128 euros) en version 3 Go de RAM + 32 Go de stockage et à 1299 yuans (167 euros) en version 4 Go de RAM + 64 Go de stockage.

Bien entendu, comme pour quasiment tous ses modèles, les Redmi 5 et 5 Plus sont dans un premier temps réservés uniquement à la Chine où ils seront commercialisés à partir du 12 décembre. Aucune date n’est annoncée pour le reste du monde. Peut-être l’île de la Réunion, ou Free qui propose déjà deux smartphones de la gamme y-auront-t-ils droit plus rapidement, dans le cas contraire il reste les sites d’importation !