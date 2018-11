Xiaomi Redmi Note 5 (133€) et Note 6 Pro (151€) en forte réduction pour Black Friday

Le tout nouveau smartphone de Xiaomi, le Redmi Note 6 Pro de 32 Go est aujourd’hui disponible en vente flash à 151,30€ sur Gearbest (depuis un entrepôt français). Il prend la suite du Redmi Note 5 (aussi en réduction à 133€ au lieu de 199€ avec le code 7PKSogT3) en proposant une fiche technique améliorée.

Il embarque un processeur Snapdragon 636, 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. Son écran de 6,26 pouces propose un ratio de 19:9 avec des bords affinés. Côté photo, il embarque un double capteur à l’arrière et les clichés sont excellents pour un smartphone à ce prix là.

Mais le point fort de la gamme des Redmi Note c’est l’autonomie, et que ce soit le Redmi Note 5 ou le Note 6 Pro, ils tiennent largement plus d’une journée avec leurs 4000 mAh de batterie. Le rapport qualité-prix du Redmi Note 6 Pro est excellent pour ce Black Friday pour un smartphone aussi récent, mais l’offre sur le Redmi Note 5 semble encore plus intéressante comme il embarque 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Pour voir ces prix, il suffit d’ajouter le modèle de votre choix au panier, et si c’est le Note 5, indiquez le code 7PKSogT3 avant le paiement.