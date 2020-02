Xiaomi voudrait combiner la carte SIM et la carte mémoire

Certains smartphones prennent en charge deux cartes SIM et les cartes mémoire microSD, tandis que d’autres ne prennent en charge qu’une seule carte SIM, et n’ont pas de mémoire extensible. Il y a également des modèles dont l’emplacement pour la seconde carte SIM est aussi l’emplacement pour la carte microSD, ce qui fait que l’utilisateur doit choisir entre utiliser un second numéro de téléphone, ou bien avoir du stockage supplémentaire.

Pour chaque smartphone, les constructeurs doivent faire des choix à ce sujet qui ne tiennent pas uniquement compte des préférences des utilisateurs, mais aussi d’autres contraintes comme l’espace disponible.

Mais visiblement, Xiaomi réfléchit à une solution qui permettrait au constructeur de ne plus faire de concessions : une technologie qui combinerait la carte SIM et la carte mémoire externe.

Du moins, d’après le site Android Authority, qui relaie le média IT Home, c’est ce qui serait décrit par un brevet de l’entreprise chinoise.

Une idée intéressante

En substance, cette carte aurait les éléments d’une carte SIM sur une façade, et celles pour le stockage externe sur l’autre. Néanmoins, il s’agirait d’une technologie propriétaire, mais pas celle des cartes microSD.

Bien entendu, l’information est à prendre avec une certaine prudence, sachant que les sociétés de la taille de Xiaomi peuvent travailler sur de très nombreux brevets, mais ne pas utiliser toutes leurs propriétés intellectuelles.

D’autre part, si cela est possible de combiner carte SIM et carte de stockage externe sur un seul élément, le déploiement d’une telle technologie nécessiterait la collaboration des opérateurs.

De plus, avec la technologie eSIM qui est déjà disponible sur certains modèles et chez certains opérateurs, il n’est peut-être plus nécessaire de développer une technologie qui combinerait carte SIM et mémoire de stockage externe.