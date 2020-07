Xiaomi voudrait loger les oreillettes dans le smartphone

Que celle ou celui qui n’a jamais cherché (ou définitivement perdu) ses oreillettes sans fil lève le doigt… Les Airpods et similaires sont une merveilleuse avancée dans le monde l’audio en mobilité, mais ils peuvent également causer quelques petits soucis d’ordre logistique, qu’il s’agisse de leur recharge ou de leur rangement, ce qui d’ailleurs va souvent de pair.

Le fabricant touche-à-tout chinois Xiaomi, jamais avare d’innovations pratiques, a semble-t-il réfléchi à la question, et pourrait à l’avenir proposer des oreillettes qui se glissent dans un smartphone. Ou plutôt un smartphone qui contient des oreillettes. Bref, vous avez compris que l’un n’ira pas sans les autres, quelque soit la manière.

C’est une indiscrétion du site néerlandais LetsGoDigital, qui, s’inspirant de deux brevets déposés en Chine et aux Pays-Bas, a réalisé des rendus de l’appareil animés du concept.

Fini d’égarer ses oreillettes ?

Si l’on se fie aux brevets déposés, les écouteurs s’emboîtent dans des conduits situées dans la tranche supérieure du téléphone. Les têtes des écouteurs peuvent pivoter pour pointer vers le haut lorsqu’elles sont rangées, mais aussi à angle droit pour s’adapter aux oreilles des utilisateurs lorsqu’elles sont utilisées. Cette conception suggère que ces écouteurs pourraient servir de haut-parleurs pour le smartphone.

© https://nl.letsgodigital.org/smartphones/xiaomi-smartphone-wireless-headset/

Une idée brillante ? De prime abord, oui. A y réfléchir un peu, pas forcément, ou alors cela n’irait pas sans poser quelques problèmes de place, et d’organisation des autres composants dans le smartphone. Car l’espace dédié au logement des écouteurs se fera forcément au détriment d’autres équipements, comme par exemple la batterie. Du coup, soit le smartphone garderait une taille standard courante, et perdrait en autonomie du fait d’une batterie plus petite, soit il devrait être plus volumineux, sans compter l’épaisseur, qui souffrirait aussi probablement de cette immixtion des écouteurs.

A moins que Xiaomi ait trouvé une botte secrète pour gagner encore de la place dans divers composants afin que l’intégration des oreillettes soit totalement « transparente », auquel cas le concept deviendrait véritablement intéressant.

On sait que le gain de place à l’intérieur des smartphones est l’un des enjeux principaux des dernières générations, et que tout est optimisé à un point délirant, puisque tout est calculé au micron près. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles les constructeurs, Apple en tête, ont décidé peu à peu de supprimer la prise jack 3,5mm au profit d’un unique port permettant de recharger le téléphone et de brancher les oreillettes. Il se dit même que les constructeurs pourraient pousser la logique encore plus loin en supprimant toute prise du téléphone, imposant la connexion des oreillettes via Bluetooth et la recharge par induction (ce qui n’est pas forcément bon pour la santé des batteries), ce qui permettrait de gagner encore de la place au profit d’autres composants à plus forte valeur ajoutée.