YouTube lance une fonctionnalité pour aider les créateurs à protéger leurs contenus

YouTube présente une fonctionnalité baptisé Content Match, qui permet aux créateurs de détecter les chaînes qui remettent en ligne leurs contenus.

Pour les créateurs sur YouTube, il n’y a rien de plus frustrant que de découvrir leurs vidéos re-uploadées par d’autres chaînes. Et pour aider ceux-ci à protéger leurs contenus contre cette forme de piratage, la plateforme lance une nouvelle fonctionnalité baptisée Content Match. Quand le créateur met en ligne une nouvelle vidéo, YouTube scanne celle-ci et détecte quand d’autres chaînes ont mis en ligne le même contenu, puis prévient le créateur dans un nouvel onglet qui liste ces matches.

Pour être considéré comme étant le créateur d’une vidéo, vous devez être le premier à avoir mis celle-ci en ligne sur YouTube. Ensuite, si la plateforme détecte une chaîne qui a remis celle-ci en ligne, vous avez trois choix : ne rien faire, discuter avec la chaîne qui a mis en ligne la vidéo ou demander à YouTube de retirer celle-ci. Dans le cas où vous demandez un retrait par YouTube, la plateforme vous donne le choix entre un retrait immédiat ou un retrait après un délai de 7 jours afin de permettre au créateur de régler le problème lui-même.

Un outil sur mesure pour les créateurs YouTube

La fonctionnalité Content Match n’est pas sans rappeler Content ID, qui permet déjà à certains propriétaires de contenus de protéger leurs œuvres sur YouTube. Cependant, la plateforme assure que Content Match « est un outil unique conçu spécialement pour les créateurs YouTube qui ont des problèmes avec les ré-uploads non autorisés ».

Cette fonctionnalité sera déployée par YouTube à partir de la semaine prochaine. En revanche, pour en profiter, le créateur devra d’abord avoir plus de 100 000 abonnés sur sa chaîne. « Comme il s’agit d’une fonction puissante, nous suivrons de près l’utilisation et continuerons à l’étendre au cours des prochains mois avec l’objectif à long terme de la rendre accessible à tous les créateurs du programme YouTube Partner », explique Fabio Magagna, Product Manager.