YouTube Music devient progressivement en une pâle copie de Spotify

Depuis le lancement de YouTube Music en 2015, la plateforme peine à trouver son public. Bien qu’elle mitraille de publicité les utilisateurs YouTube jusqu’à utiliser des pop up assez envahissantes, les résultats ne sont pas au rendez-vous par rapport au concurrent que ce soit Apple Music, Spotify, ou encore le français Deezer.

Il faut dire que les noms cités ci-dessus sont des experts dans le domaine. Spotify, le leader des plateformes de streaming arrive largement en tête grâce notamment à ses nombreuses playlists variées, quel que soit le style musical, votre habitude d’écoute, ou encore l’ambiance actuelle. En s’inspirant fortement de ce modèle, YouTube Music annonce le lancement de playlists très ressemblantes à celles de Spotify.

En effet, la plateforme de streaming musical de Google présente Discover Mix, New Release Mix et Your Mix, des noms qui s’approchent étrangement de la célèbre playlist personnalisée créée par le géant suédois : Daily Mix. Cette playlist qui en fait se découpe en plusieurs, est fréquemment mise à jour avec de nouveau titres que vous appréciez dans différents styles musicaux. Concernant YouTube Music, le système sera à peu près le même, vous y trouverez les chansons de vos artistes les plus écoutés et de certains artistes moins connus non découverts.

Par exemple, la New Releases Mix, comme son nom l’indique, listera les chansons récentes de vos artistes favoris. Chaque vendredi, cette playlist sera mise à jour avec de nouveaux titres susceptibles de vous correspondre. Même si d’autres titres peuvent être ajoutés dans cette playlist tout au long de la semaine.

En ce qui concerne la playlist Discover Mix, son processus ressemble grandement à celui de la playlist développée par Spotify : Discover Weekly, à la seule différence que Spotify ne classe que 30 titres, alors que YouTube Music en proposera 50. Quoi qu’il en soit, YouTube Music ne joue pas la carte de l’innovation pour se démarquer de ses concurrents, mais préfère s’inspirer fortement de ce qui marche pour le reproduire sur sa plateforme. Personnellement, je trouve cela dommage, Google a largement les moyens de développer un service innovant jusqu’à devancer Spotify, mais la firme de Mountain View ne semble pas emballée à l’idée de perdre du temps avec YouTube Music.