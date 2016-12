Ryan a 4 ans, il est une star de YouTube, mais ne le sait pas encore.

Comme il s’agit d’une chaîne anglophone qui est en train d’émerger, il est fort probable que vous ne connaissiez pas encore « Ryan ToysReview ». Pourtant, aujourd’hui, elle n’a plus grand-chose à envier aux mastodontes de YouTube, comme PewDiePie ou Justin Bieber.

Selon le site Tubefilter, cela fait des semaines que cette chaîne YouTube est le numéro un du Top 50 des chaînes les plus vues aux Etats-Unis, devançant ainsi tous les concurrents. Et sur le classement mondial, Ryan ToysReviews est en deuxième position (données de la semaine du 12 décembre 2016).

Comme le nom le suggère, la chaîne YouTube du petit Ryan fait des vidéos de déballage de jouets. Et visiblement, ça fait carton. Elle publie des vidéos quotidiennement et au bout d’une semaine, celles-ci sont vues des millions de fois.

L’une des vidéos les plus populaires de la chaîne, et qui l’a vraiment propulsée, a été mise en ligne en juillet 2015. Aujourd’hui, elle compte plus de 500 millions de vues. Selon The Verge, les revenus publicitaires s’estimeraient plus ou moins à un million de dollars par mois.

La plus jeune star de YouTube

Le père et la mère de Ryan se sont confiés à Tubefilter, en gardant l’anonymat. Dans l’interview, ils racontent qu’avant le lancement de cette chaîne, Ryan était fan des vidéos de déballage de jouets. Et un beau jour, il a demandé « Comment se fait-il que je ne suis pas sur YouTube alors tous les autres enfants y sont? ». C’est ainsi que la chaîne Ryan ToysReviews.

Les parents racontent qu’ils n’avaient aucune expérience sur YouTube et qu’ils ont dû apprendre au fur et à mesure. Les débuts ont été plus ou moins modestes. Mais au bout de 4 mois, ils ont commencé à observer une audience importante.

La mère de Ryan a quitté son emploi de prof de chimie et se consacre à la chaine YouTube. Les vidéos sont tournées le week-end, ce qui fait que l’activité n’interfère pas avec la scolarité du jeune YouTuber.

Et pour le moment, ce dernier ne sait pas encore qu’il est devenu une célébrité grâce à ses déballages de jouets (qu’on lui demande de choisir). « Il n’a que quatre ans et il ne réalise pas encore tout à fait, explique son père. Mais lorsque nous sommes en public, que ce soit dans un magasin de jouet, chez Target ou en train de faire les courses, les gens le reconnaissent et il est en émoi. Il pense que ce sont ses amis et il veut jouer avec eux ».

