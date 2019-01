1 milliard de smartphones ne bénéficieront plus de WhatsApp

Chaque année, certaines applications doivent prendre une mesure difficile, à savoir ne plus prendre en charge certains terminaux, afin de pouvoir recentrer leurs équipes sur les versions les plus utilisées et non les plus marginales. Le nombre d’utilisateurs touchés se compte souvent en millions et le nombre de terminaux en milliards.

1 milliard de smartphones Nokia cessent de fonctionner avec WhatsApp

WhatsApp a pris la décision de ne plus prendre en charge les terminaux de Nokia les plus anciens, c’est donc un milliard de terminaux qui ne pourront plus avoir accès potentiellement à WhatsApp. Une décision qui n’est pas toujours facile à prendre car ce type de téléphones sont encore souvent utilisés massivement dans des pays en voie de développement par exemple.

WhatsApp a indiqué : « C’était une décision difficile à prendre pour nous, mais la bonne pour offrir aux utilisateurs une meilleure façon de rester en contact avec leurs amis, leur famille et leurs proches en utilisant WhasApp ».

L’an dernier on avait ainsi pu voir les smartphones BlackBerry OS, BlackBerry 10, Windows 8.0 et le Nokia S60 devenir incompatibles avec l’application de messagerie. En 2019, c’est donc Nokia qui fait les frais de cette décision, comme on peut le voir sur la liste ci-dessous :

Voici désormais les terminaux Nokia qui ne sont plus compatibles avec WhatsApp

Nokia 206

Nokia 208

Nokia 301

Nokia 515

Nokia Asha 201

Nokia Asha 205 Chat Edition

Nokia Asha 210

Nokia Asha 230

Nokia Asha 300

Nokia Asha 302

Nokia Asha 303

Nokia Asha 305

Nokia Asha 306

Nokia Asha 308

Nokia Asha 309

Nokia Asha 310

Nokia Asha 311

Nokia Asha 500

Nokia Asha 501

Nokia Asha 502

Nokia Asha 503

Nokia C3-00

Nokia C3-01

Nokia S40

Nokia X2-00

Nokia X2-01

Nokia X3-02

Nokia X3-02.5

La prochaine vague se déroulera l’an prochain, puisqu’au 1er février 2020 les terminaux sous Android 2.3.7 et antérieurs ne pourront plus utiliser WhatsApp, ainsi que les iPhone sous iOS 7 et les iPhone 4 ou antérieurs.