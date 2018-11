Lors d’un événement récemment organisé par le Wall Street Journal en Californie, le vice-président senior des appareils et des services d’Amazon, Dave Limp a révélé que plus de 10 000 employés se focalisent désormais sur l’évolution d’Amazon Alexa, contre 5 000 l’an dernier. Force est de constater que le succès de l’assistant intelligent est grandissant, au point que la compagnie lui accorde une importance toute particulière.

Amazon a très bien saisi l’enjeu des assistants vocaux

En effet, Amazon a saisi l’importance de son assistant intelligent et de la gamme de ses appareils Echo depuis plusieurs années. De plus, ce sont des produits entièrement conçus par la firme, un point qui explique également pourquoi celle-ci veut les mettre en avant sur sa gigantesque plateforme en ligne et ses points de vente. D’autres éléments justifient également le nombre conséquent de personnes se penchant sur l’évolution d’Alexa.

D’une part, l’assistant intelligent équipe de plus en plus d’appareils conçus par des entreprises tierces, à l’exemple des dernières enceintes de Bose et Sonos, pour ne citer qu’elles. Compte tenu de sa démocratisation, les développeurs travaillent sans cesse à la création de nouvelles tâches qui contribueront à ce qu’Alexa soit de plus en plus intégré dans la vie quotidienne.

De plus, Amazon est en avance sur ses concurrents directs Google et Apple. Si les résultats de vente du HomePod d’Apple restent moindres (entre autres en raison de son prix), le Google Home et son format mini séduit également les utilisateurs, malgré un retard sur la firme de Jeff Bezos. Par conséquent, avoir une telle équipe se penchant sur l’amélioration d’Alexa peut permettre à la firme de conserver une avance conséquente sur un marché qui a encore une large marge d’évolution. Enfin, le Black Friday et les fêtes de Noël auront bientôt lieu, une occasion pour Amazon de vendre de nombreux appareils de sa gamme Echo.

Selon le Wall Street Journal, Amazon aurait vendu plus de 45 millions d’appareils Echo dans le monde depuis son arrivée sur le marché en 2014.

Source