10 choses que vous ne saviez sans doute pas sur Netflix [1/2]

Il est probable, comme 150 millions d’autres personnes, que vous ayez un compte Netflix. Si vous êtes un usager récurrent, vous le partagez sans doute avec certain de vos proches, vous avez sans doute même l’application sur votre téléphone. Mais avant d’arriver là, la plateforme de streaming vidéo a eu une (très) longue histoire. La question est : la connaissez-vous ? Vous allez pouvoir le découvrir très facilement… C’est Netflix qui le rappelle avec une petite vidéo baptisée « 10 faits sur Netflix », que vous pouvez lire en pied du papier. On fait le point sur les différents éléments un par un, dans le désordre.

Netflix, un précurseur

Le 29 août. C’est l’anniversaire de Netflix. Mais si on vous demandait l’année, donner une réponse serait sans doute plus compliqué. Pourtant, on peut vous le dire, l’entreprise est en fait plus vieille que Google, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram ou encore Pinterest. Et n’oubliez pas de lui souhaiter son anniversaire dans moins d’un mois.

Une entreprise de… DVD

Vous vous demandez pourquoi vous ne connaissiez pas Netflix avant ? Pourquoi dans votre tête l’entreprise n’a pas plus de 4 ou 5 ans ? Parce qu’il s’est longtemps agi d’une entreprise dédiée à la vente de DVD, qui envoyait vos films par courrier. La version papier, pas un e-mail. La VOD a commencé, aux États-Unis en 2007, puis quelques années plus tard dans le reste du monde.

Une tête en l’air derrière Netflix

C’est une vieille légende, un sorte de mythe urbain qui est répété à l’envi du côté de Netflix parce qu’il participe à la mythologie de l’entreprise. Reed Hastings aurait décidé de lancer Netflix parce qu’il en avait marre de payer des amendes aux vidéo clubs pour les cassettes rendues en retard. Si vous êtes tentés, on est preneurs d’un système équivalent pour les agios bancaires et les examens annulés parce qu’on ne s’est pas présentés.

Quel nom pour Netflix ?

Ce n’est pas tout d’avoir l’idée, mais encore faut-il trouver un nom qui marche. Or, on ne peut pas dire que la première du genre était vraiment inspirée. Le créateur a pensé nommer sa plateforme « kibble ». Un nom qui nous fait penser à de la nourriture pour chats. On a du mal à s’imaginer faire « kibbel & chill »…

D’où vient le nom Netflix ?

Mais alors pourquoi le nom Netflix ? Les anglophones connaissent déjà la réponse à cette question. Net vient de l’Internet, flix = flicks, soit films en anglais. Vous avez dit bateau ? Oui mais ça marche…