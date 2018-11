15 minutes à perdre ? Profitez de ce superbe timelapse de la Terre en 4K vue de l’ISS

On sait que les débuts de semaine sont toujours un peu difficiles, c’est pourquoi on vous propose ce timelapse unique de notre belle planète pour vous remplir d’énergie. Cette vidéo en 4K a été prise depuis la station spatiale internationale et propose de faire deux fois le tour de la Terre en seulement 15 minutes.

Timelapse de la Terre vue depuis l’ISS en 4K

On doit cette vidéo au travail de l’astronaute Alexander Gerst actuellement dans l’ISS, qui a effectué une série de 21375 prises de vue, le tout ayant été monté par l’ESA pour obtenir une belle vidéo. Le point de départ ce situe à proximité de la Tunisie et vous avez ensuite le droit à deux tours de la planète.

Certains feront remarquer qu’il faut normalement 90 minutes pour faire une fois le tour de la Terre depuis l’ISS et ils auront raison. La vidéo est une compression de 180 minutes de survol, en 15 minutes. Pour rappel, la station spatiale internationale gravite à 28 800 km/h, vous avez donc droit à un timelapse, relativement bien accéléré, pour notre plus grand plaisir !