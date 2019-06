Après avoir lancé une version remasterisée d’Age of Empires, Microsoft officialise cette semaine Age of Empires II : Definitive Edition. Les titres de la série Age of Empires faisaient partie des plus gros succès de Microsoft à la fin des années 90 et au début des années 2000. Une vingtaine d’années plus tard, ces jeux de stratégie en temps réel sont toujours là.

Il y a deux ans, la firme de Redmond officialisait même Age of Empires : Definitive Edition (sorti en 2018), un remake du titre emblématique avec un meilleur gameplay, la résolution 4K et une bande-son refaite avec un véritable orchestre.

Age of Empires II a également droit à sa Definitive Edition

Et aujourd’hui, pour fêter les 20 ans d’Age of Empires II, Microsoft officialise également une version modernisée de ce titre. Le trailer vient d’être dévoilé à l’occasion du salon E3.

En plus de l’amélioration du gameplay, d’une nouvelle bande-son et de la disponibilité en 4K, la nouvelle version d’Age of Empires II proposera également une nouvelle campagne pour les joueurs solitaires : « The Last Khans ». Le jeu sortira cette année, mais aucune date précise n’est évoquée. Cependant, celui-ci sera également disponible en beta très bientôt.

« Comme vous l’avez peut-être entendu, nous lancerons très prochainement un bêta-test fermé de Age of Empires II : DE sur Steam ! », lit-on dans un billet de blog. « Des invitations seront envoyées à nos estimés initiés d’Age of Empires par vagues multiples au cours des prochaines semaines. Notre objectif est d’avoir le plus tôt possible le plus grand nombre de nos fans sur le jeu, d’écouter vos précieux commentaires et de créer un grand jeu ensemble ».