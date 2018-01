CES 2018 : Google dévoile son nouveau service de paiement mobile Google Pay

Adieu Google Wallet et Android Pay, le géant de Mountain View profite du CES de Las Vegas pour lancer Google Pay, son service de paiement mobile flambant neuf. Qu’est-ce que cela change ? On fait le point pour vous.

Que va vraiment changer l’arrivée de Google Pay ? En réalité, pas grand-chose. Du côté de chez Google en revanche, l’idée est avant tout de regrouper en un seul service Android Pay et Google Wallet. Une offre jusque là divisée et pas vraiment convaincante qu’il était donc temps de reformuler. Pour l’instant, peu de nouveautés sont vraiment proposées, difficile donc d’y voir une véritable alternative crédible.

Google Pay, la nouvelle solution de paiement mobile présentée au CES 2018

En effet, le plus difficile va évidemment être de s’imposer face à la concurrence des différents acteurs déjà en lice et pour l’instant supérieurs à Google. En premier lieu, Apple avec sa propre solution « Apple Pay », mais aussi les institutions financières, les banques françaises proposent par exemple leur propre solution, baptisée Paylib pour les paiements inférieurs à 300 €. Samsung Pay est aussi un concurrent montant, même si sa présence aux USA ou en Europe reste encore assez marginale par rapport au marché sud-coréen.

L’objectif, c’est de disposer de vos informations depuis n’importe quel service de Google à partir de votre compte. Cela veut donc dire Chrome pour les achats en ligne, Youtube si vous souhaitez souscrire à un abonnement, mais aussi les applications dans le Play Store ou encore le paiement NFC. Une solution pour les unir tous, qui devrait rapidement convaincre d’un point de vue sécurité et qui sera relativement pratique pour l’utilisateur au quotidien, surtout quand on mesure l’étendue de l’écosystème de Google et de ses partenaires.

Payez à travers tout l’écosystème Google

« Avec Google Pay, il vous sera plus facile d’utiliser les informations de paiement enregistrées dans votre compte Google, ce qui vous permettra d’accélérer vos achats en toute tranquillité. Au cours des prochaines semaines, vous verrez Google Pay en ligne, en magasin et dans les produits Google, et lorsque vous remboursez des amis« , explique le géant de Mountain View dans son billet de blog.

Dans l’hexagone en revanche, il faudra encore se contenter du Play Store et de certains sites sélectionnés. Android Pay n’y a jamais été lancé par exemple, on peut donc supposer qu’il faudra patienter avant de voir arriver Google Pay chez nous.